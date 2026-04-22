Les Émirats arabes unis célèbrent la Journée de la Terre avec des initiatives pionnières en matière de biodiversité, d’énergie propre et de sécurité hydrique

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis se joignent au monde pour célébrer la Journée de la Terre, observée chaque année le 22 avril, afin de promouvoir les efforts internationaux visant à relever les défis croissants du changement climatique et leurs impacts négatifs, notamment les menaces sur la biodiversité, la pollution de l’air et des océans, la hausse des températures, les inondations et d’autres phénomènes liés au climat.

Les Émirats arabes unis se distinguent comme un modèle mondial dans la lutte contre les défis climatiques et la réalisation du développement durable dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de l’eau, grâce à un cadre intégré de stratégies et d’initiatives à long terme. Celles-ci incluent l’Initiative stratégique Émirats arabes unis Zéro Émission nette d’ici 2050, le Plan national de lutte contre le changement climatique des Émirats arabes unis 2017–2050, la Politique d’économie circulaire des Émirats arabes unis 2021-2031, l’adoption d’une approche d’économie verte depuis 2012, ainsi que le lancement du Plan national d’action pour l’adaptation au climat.

En 2026, les Émirats arabes unis poursuivent le déploiement d’une série d’initiatives et de projets qualitatifs en matière de protection de l’environnement, de développement des énergies propres et d’innovation en technologies vertes, renforçant ainsi leur position mondiale en matière de durabilité.

Dans ce contexte, le Cabinet des Émirats arabes unis a approuvé le septième rapport national sur la biodiversité dans le cadre de ses engagements au titre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Les efforts nationaux ont permis d’augmenter le nombre de zones protégées désignées à 55 réserves terrestres et marines, couvrant 19,04 % de la superficie totale du pays, tout en réalisant des progrès tangibles dans la protection des espèces menacées et l’amélioration de leur statut grâce à des programmes intégrés de conservation, d’élevage, de gestion des habitats et de coopération internationale. Des avancées significatives ont également été réalisées dans les écosystèmes côtiers et marins grâce au projet national de séquestration du carbone, qui vise à planter 100 millions de palétuviers d’ici 2030.

Les Émirats arabes unis ont promulgué une nouvelle loi réglementant et surveillant le commerce international des animaux et plantes menacés. Ils ont également lancé, par le biais du Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation des espèces et de Mubadala, une initiative internationale pour la conservation du dugong et de ses habitats d’herbiers marins aux Émirats arabes unis et dans quatre autres pays.

L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi a lancé l’initiative Hamdan bin Zayed pour les mers les plus riches du monde, visant à doubler les stocks de poissons dans l’émirat d’ici 2030 dans le cadre des efforts visant à renforcer la productivité marine et à protéger les ressources. L’agence a également atteint une étape mondiale notable, portant l’indice de pêche durable à 100 % d’ici la fin 2025, contre 8 % en 2018.

Dubaï a approuvé le projet Oasis Al Layan, couvrant un million de mètres carrés et comprenant un grand lac naturel, afin de mettre en valeur l’environnement désertique et de promouvoir la sensibilisation à la durabilité et à la qualité de vie.

À Charjah, l’Autorité pour l’environnement et les zones protégées a enregistré la découverte de quatre nouvelles espèces d’araignées, reflétant la riche biodiversité et la recherche scientifique du pays.

Dans le domaine des énergies renouvelables, les Émirats arabes unis ont poursuivi leurs projets nationaux et internationaux pour développer l’énergie solaire, utiliser l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage pour réduire les émissions, et mettre en œuvre des politiques d’autoproduction d’énergie pour soutenir l’agriculture et les petites exploitations.

La société Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar, et Global South Utilities, filiale de Resources Investment, ont annoncé des projets stratégiques en Asie, en Afrique et en Europe, d’une capacité combinée de plusieurs centaines de mégawatts et offrant de larges opportunités d’emploi, reflétant l’engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement durable et du renforcement de la sécurité énergétique mondiale.

Les Émirats arabes unis continuent de mener les efforts mondiaux en matière de sécurité de l’eau grâce à des initiatives pionnières telles que l’Initiative Mohamed bin Zayed pour l’eau et Suqia UAE, tout en se préparant à accueillir la Conférence des Nations Unies sur l’eau en décembre prochain en partenariat avec la République du Sénégal.