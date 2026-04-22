Les frappes aériennes israéliennes au Liban font 2 454 morts et 7 658 blessés depuis mars

BEYROUTH, 22 avril 2026 (WAM) -- Le bilan des frappes aériennes israéliennes sur le Liban s'est élevé à 2 454 morts depuis le 2 mars.

L'Unité de gestion des catastrophes du Liban a indiqué dans un communiqué publié hier, mardi, que le nombre de blessés a atteint 7 658.

Depuis l'entrée en vigueur d'une trêve de dix jours vendredi dernier, les autorités compétentes et les agences de secours travaillent à récupérer les corps sous les décombres des bâtiments dans les zones ayant subi des frappes aériennes israéliennes intensives.