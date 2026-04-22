CNUCED et Singapour s’allient pour accélérer la transition vers un transport maritime durable

NEW YORK, 22 avril 2026 (WAM) -- La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) ont lancé un nouveau partenariat visant à accélérer la transition vers un transport maritime mondial plus durable, résilient et inclusif.

Dans un communiqué de presse, la CNUCED a indiqué que les ports sont le pilier du commerce mondial et du développement économique, traitant plus de 80 % du commerce mondial en volume. Cependant, ils sont également énergivores et dépendent des combustibles fossiles. Alors que la pression s’accentue pour décarboner et moderniser, les pays font face à un double défi : réduire les émissions tout en maintenant l’efficacité et la compétitivité.

« Ce partenariat réunit l’excellence opérationnelle de Singapour et l’expertise mondiale en développement de la CNUCED », a déclaré Pedro Manuel Moreno, Secrétaire général par intérim de la CNUCED.

« Il contribuera à accélérer une transition maritime non seulement plus verte et plus efficace, mais aussi résiliente et inclusive – tout en alimentant les discussions mondiales lors du Forum mondial des chaînes d’approvisionnement des Nations Unies 2026. »

Cette collaboration reflète un engagement commun à façonner l’avenir du commerce maritime à travers des solutions pratiques et évolutives. Le rôle de Singapour en tant que l’un des ports les plus connectés et efficaces au monde en fait un partenaire clé pour tester et déployer des innovations à grande échelle.

La CNUCED complète cela par sa portée mondiale, son expertise en matière de politiques et son soutien sur le terrain aux pays en développement.

Dans le cadre de cet accord, les partenaires encourageront l’utilisation de carburants plus propres et de technologies numériques dans les ports et les réseaux maritimes. Les efforts se concentreront sur des solutions adaptables à différents contextes nationaux, ainsi que sur le partage des connaissances en matière de finance durable, d’innovation numérique et de développement des compétences – des leviers essentiels pour une transition réussie.

Un pilier central de l’initiative est le soutien aux pays en développement, comprenant la formation, les services de conseil et le renforcement institutionnel.

S’appuyant sur le travail de longue date de la CNUCED avec les communautés portuaires, le partenariat contribuera à améliorer la performance, renforcer la connectivité et accroître la préparation face aux perturbations – une priorité de plus en plus urgente dans l’environnement mondial actuel.

L’initiative s’inscrira également dans les préparatifs du Forum mondial des chaînes d’approvisionnement des Nations Unies prévu fin 2026, où les parties prenantes mondiales aborderont l’avenir de la logistique commerciale et de la résilience.