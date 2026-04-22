Le ministère de l’Intérieur et EY lancent un programme de formation pour personnel financier

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de l’Intérieur (MOI) a signé un protocole d’accord avec Ernst & Young (EY) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord afin de former et de perfectionner son personnel financier, renforçant ainsi les efforts visant à élargir la collaboration avec des entreprises internationales de premier plan et à élever les capacités institutionnelles. L’accord a été signé au nom du ministère par le Major Général Salem Ali Mubarak Al Shamsi, Sous-secrétaire adjoint aux ressources et aux services de soutien. Ernst & Young (EY) était représenté par Firas Qoussous, Associé Secteur Public et Gouvernemental MENA.

Le protocole vise à développer les compétences techniques et pratiques des employés des départements des affaires financières du ministère à travers des programmes de formation structurés, tout en leur permettant d’acquérir une expérience des meilleures pratiques mondiales en matière de finance et de comptabilité.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties mettront en œuvre des initiatives spécialisées de développement professionnel, faciliteront l’échange de connaissances et offriront aux employés du ministère des opportunités d’évoluer dans des environnements de travail pratiques. Ces efforts visent à renforcer les capacités en gestion financière, gestion du temps, communication et exécution de projets.

Le Major Général Salem Ali Mubarak Al Shamsi a souligné que le partenariat avec Ernst & Young (EY) reflète l’engagement du ministère à investir dans le développement continu de son personnel financier et comptable, conformément aux normes internationales. Il a noté que de tels investissements améliorent l’efficacité opérationnelle, soutiennent l’excellence institutionnelle et contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques du ministère.

Il a ajouté que cette collaboration marque une étape importante vers la constitution d’une main-d’œuvre hautement qualifiée grâce à des formations pratiques et des programmes spécialisés, tout en favorisant le transfert de connaissances et l’intégration des meilleures pratiques qui élèvent la performance globale et la qualité des services.

Pour sa part, Firas Qoussous, Chef du secteur gouvernemental chez Ernst & Young (EY) MENA, a déclaré : « Ernst & Young (EY) apprécie sa collaboration avec le ministère de l’Intérieur dans le développement des capacités de son équipe financière. Les participants bénéficieront de l’expertise régionale approfondie et des perspectives mondiales d’EY. Ce programme de formation sur mesure est conçu pour renforcer les compétences d’avenir et permettre aux participants de contribuer de manière significative à la croissance organisationnelle et à l’écosystème économique au sens large. »