Le Secrétaire général de l’ONU salue la prolongation du cessez-le-feu États-Unis-Iran

NEW YORK, 22 avril 2026 (WAM) -- Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué l’annonce des États-Unis concernant la prolongation du cessez-le-feu, la qualifiant d’étape importante vers la désescalade et la création d’un espace crucial pour la diplomatie et le renforcement de la confiance entre l’Iran et les États-Unis.

Cette déclaration a été faite par Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, qui a affirmé que M. Guterres encourage toutes les parties à capitaliser sur cette dynamique, à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre le cessez-le-feu et à s’engager de manière constructive dans des négociations en vue d’aboutir à une résolution durable et pérenne.

« Le Secrétaire général soutient pleinement les efforts du Pakistan visant à faciliter de nouveaux pourparlers. Le Secrétaire général espère que ces efforts contribueront à créer des conditions favorables à une résolution globale et durable du conflit », ajoute le communiqué.