La TDRA lance la 9e édition du Hackathon EAU 2026 pour stimuler l’innovation numérique

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) – L’Autorité de Régulation des Télécommunications et du Gouvernement Numérique (TDRA) a lancé la 9e édition du Hackathon des Émirats arabes unis, mettant en avant la transformation des concepts en projets réalisables ayant un impact sociétal et économique durable.

Le Hackathon des Émirats arabes unis 2026 s’aligne sur les priorités stratégiques nationales, notamment l’Année de la Famille 2026, le Programme Zéro Bureaucratie Gouvernementale et la vision des Émirats arabes unis en matière d’intelligence artificielle.

Cette édition se concentre sur le développement de solutions visant à améliorer la qualité de vie, l’efficacité des services gouvernementaux et à soutenir une économie numérique fondée sur la connaissance.

« Le Hackathon des Émirats arabes unis représente une plateforme nationale de premier plan qui va au-delà de la compétition traditionnelle pour devenir un environnement intégré créant un impact réel. À travers lui, nous donnons les moyens aux esprits créatifs et transformons les idées en solutions pratiques et réalisables qui contribuent à l’amélioration des services gouvernementaux et à l’élévation de la qualité de vie », a déclaré Majed Sultan Al Mesmar, Directeur général de la TDRA.

Selon le site officiel, le hackathon vise à rassembler citoyens et résidents pour développer des solutions durables, sécurisées sur le plan cybernétique et pilotées par l’IA, répondant aux défis nationaux. Cela sera réalisé en tirant parti des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’Internet des objets, la blockchain, la cybersécurité, le big data et l’analyse de données.

Les participants peuvent collaborer pour créer des solutions numériques innovantes qui améliorent les services gouvernementaux, la qualité de vie et soutiennent la vision des Émirats arabes unis pour une société plus intelligente, plus efficace et prête pour l’avenir.

Mohammed Al Zarooni, Directeur général adjoint du secteur de l’Information et du Gouvernement Numérique, a déclaré : « Le thème reflète l’orientation du hackathon vers la transformation des idées en un impact tangible et durable. »

Le Hackathon des Émirats arabes unis 2026 se conclura par une cérémonie de clôture durant le Mois de l’Innovation, honorant les équipes gagnantes et mettant en avant les projets remarquables qui renforcent l’écosystème national de l’innovation et favorisent les partenariats public-privé.

Le Hackathon des Émirats arabes unis 2026 propose un modèle amélioré avec deux axes principaux.

La Voie de l’Entrepreneuriat cible les entrepreneurs et fondateurs de startups, offrant un programme complet de soutien post-hackathon de trois mois. Celui-ci comprend du mentorat, le développement de modèles d’affaires, la mise en relation avec des investisseurs et des sessions finales de présentation.

La Voie de l’Innovation est destinée aux élèves du secondaire, aux étudiants universitaires et aux employés du gouvernement afin de promouvoir une culture de l’innovation et la participation communautaire, permettant aux participants de développer des prototypes répondant aux défis nationaux.

Les participants bénéficieront d’un environnement de soutien axé sur la technologie, comprenant des outils d’IA, des ateliers de formation, des séances de mentorat d’experts et un accès aux technologies émergentes, dont l’intelligence artificielle, l’analyse de données et l’Internet des objets (IoT).

Depuis son lancement en 2018, le Hackathon des Émirats arabes unis a attiré 18 373 participants et reçu 494 idées innovantes, s’imposant comme une initiative nationale clé soutenant l’innovation et la transformation numérique.