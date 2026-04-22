Le Président des EAU discute des marchés mondiaux et de l’IA avec le PDG de BlackRock

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré Larry Fink, Président du Conseil d’administration et Directeur général de BlackRock.

La réunion a porté sur un certain nombre de questions d’intérêt commun, notamment l’évolution des marchés mondiaux.

Les deux parties ont également discuté de l’intelligence artificielle et des technologies avancées, ainsi que des opportunités qu’elles offrent pour soutenir l’investissement et l’économie mondiale de manière à bénéficier aux populations et à contribuer au progrès.

La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs Cheikhs et responsables.