Le Président des EAU et le Roi du Maroc discutent d’élargir la coopération bilatérale régionale

ABOU DHABI, le 22 avril 2026 ( WAM) -- Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l'État, a discuté avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du royaume frère du Maroc, lors d’un appel téléphonique, des relations fraternelles solides et des divers aspects de la coopération, en particulier dans les domaines du développement et des moyens de les élargir à des horizons plus vastes, au service des intérêts mutuels des deux pays et au bénéfice du bien-être et de la prospérité de leurs peuples.

Au cours de l’appel, les deux parties ont affirmé leur volonté de poursuivre la concertation et la coordination fraternelles, de renforcer la coopération et l’action commune entre les deux pays face aux défis auxquels la région est confrontée.

Son Altesse et Sa Majesté le Roi du Maroc ont également examiné un certain nombre de questions et de dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, au premier rang desquels figurent les développements dans la région du Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que sur la sécurité de la navigation internationale et l’économie mondiale, et ont échangé leurs points de vue à ce sujet.