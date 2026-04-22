Les présidents des Émirats arabes unis et du Kenya examinent la coopération dans le cadre du CEPA et les évolutions régionales

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré Son Excellence le Dr William Samoei Ruto, Président de la République du Kenya, qui effectue une visite de travail aux Émirats arabes unis.

Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales et de l’élargissement de la coopération dans des secteurs clés, notamment l’investissement, le développement, les énergies renouvelables, la technologie et les infrastructures, dans le cadre de l’Accord de Partenariat Économique Global Émirats arabes unis-Kenya (CEPA), afin de soutenir les intérêts mutuels et de favoriser la prospérité des deux pays et de leurs peuples.

Ils ont affirmé leur engagement commun à faire progresser les objectifs du CEPA et à s’appuyer sur la dynamique positive des relations bilatérales pour ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et de développement, conformément à leurs aspirations futures.

La réunion a également examiné les développements au Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime et l’économie mondiale.

Les deux parties ont discuté des attaques terroristes iraniennes visant des civils et des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays de la région.

Son Excellence Ruto a réitéré la condamnation par le Kenya de ces attaques, soulignant qu’elles constituent une violation de la souveraineté et du droit international et compromettent la paix et la sécurité régionales.

La réunion s’est tenue en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les Affaires spéciales, ainsi que de plusieurs ministres et responsables.