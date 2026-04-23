Les Émirats arabes unis participent à la réunion ministérielle de l’Ad Hoc Liaison Committee à Bruxelles

BRUXELLES, 23 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont participé à la réunion ministérielle de l’Ad Hoc Liaison Committee, tenue à Bruxelles sous la présidence de la Norvège, avec la participation de partenaires et d’organisations internationales.

La délégation des Émirats était conduite par Sultan Al Shamsi, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé du développement et des organisations internationales.

La réunion a rassemblé les parties concernées, les principaux pays donateurs et les organisations internationales afin d’examiner les besoins humanitaires ainsi que les défis institutionnels et économiques, en mettant l’accent sur la mobilisation d’un soutien international coordonné pour la réponse humanitaire et les efforts de relance à Gaza.

Les discussions ont également porté sur le soutien à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et son rôle essentiel dans la fourniture de services aux réfugiés palestiniens.

Lors de son intervention, Al Shamsi a réaffirmé la justesse de la cause palestinienne et la position constante des Émirats en faveur d’un règlement du conflit israélo-palestinien fondé sur une paix juste et globale, reposant sur la solution à deux États et la création d’un État palestinien indépendant.

Il a réitéré le rejet par les Émirats de toute tentative d’annexion de la Cisjordanie ou de sa séparation de la bande de Gaza, ainsi que de l’expansion des colonies, appelant à la protection des civils et à l’acheminement sûr et durable de l’aide humanitaire conformément au droit international.

Il a salué le lancement de la deuxième phase du plan de paix global et la création du Comité national pour l’administration de Gaza, soulignant la nécessité de relancer un processus politique global conduisant à une solution juste et durable, tout en affirmant que la gouvernance de Gaza relève du peuple palestinien.

Les Émirats ont réaffirmé leur engagement à soutenir le peuple palestinien et à promouvoir une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

Sur le plan humanitaire, Al Shamsi a indiqué que les Émirats figurent parmi les principaux donateurs à Gaza, avec plus de 130 000 tonnes d’aide acheminées par voie terrestre, aérienne et maritime, représentant plus de 45 % de l’aide internationale, pour une valeur d’environ 3 milliards de dollars.

Les Émirats ont également mis en place six usines de dessalement bénéficiant à plus d’un million de personnes, accueilli plus de 2 963 patients et leurs familles pour des soins médicaux, et établi un hôpital de campagne à Gaza ainsi qu’un hôpital flottant à Al-Arish pour répondre aux besoins sanitaires urgents.