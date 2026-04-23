EMSTEEL maintient la stabilité des prix pour renforcer la résilience du marché des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) -- Le groupe EMSTEEL a réaffirmé son engagement à soutenir la résilience du marché des Émirats arabes unis en maintenant une discipline tarifaire sur les principaux produits nationaux en acier et matériaux de construction, y compris les barres d’armature, tout en garantissant un approvisionnement fiable à ses clients à l’échelle nationale.

Cette initiative renforce l’engagement d’EMSTEEL à privilégier un approvisionnement domestique stable, à soutenir ses clients, partenaires et l’économie au sens large.

En maintenant ses prix, EMSTEEL démontre sa réactivité face aux besoins du marché, soutenant activement la livraison ininterrompue de matériaux pour les projets nationaux d’infrastructure et de développement, minimisant le risque d’interruption des activités de construction résidentielle à travers le pays et permettant la poursuite de la croissance industrielle. EMSTEEL est en mesure de tirer parti de ses opérations intégrées aux Émirats arabes unis et de ses solides capacités logistiques pour garantir une livraison fiable.

« En tant que champion industriel national, EMSTEEL reste déterminé à renforcer la résilience des Émirats arabes unis en assurant la stabilité de l’approvisionnement. Le maintien de nos prix durant cette période reflète notre approche à long terme et notre responsabilité de soutenir le développement national et d’assurer la continuité des projets à travers les Émirats arabes unis », a déclaré Saeed Ghumran Al Remeithi, Directeur général du groupe EMSTEEL.

EMSTEEL dessert une large gamme de clients aux Émirats arabes unis et sur les marchés internationaux, fournissant des produits en acier et matériaux de construction de haute qualité à d’importants projets d’infrastructure, industriels et de construction. L’entreprise continue de surveiller de près les conditions du marché tout en maintenant sa flexibilité opérationnelle et en privilégiant un approvisionnement ininterrompu.