First Abu Dhabi Bank enregistre un bénéfice net de 5,01 milliards d’AED au premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) -- First Abu Dhabi Bank (FAB) a enregistré un bénéfice net de 5,01 milliards d’AED pour le premier trimestre 2026 (T1’26), tandis que le rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) est resté nettement supérieur à l’objectif à moyen terme du Groupe, atteignant 17,8 pour cent. Le revenu d’exploitation a augmenté de 6 pour cent en glissement annuel pour atteindre 9,34 milliards d’AED, tandis que le bénéfice d’exploitation a progressé de 5 pour cent en glissement annuel pour s’établir à 7,22 milliards d’AED.

Le revenu net d’intérêts a augmenté de 12 pour cent en glissement annuel pour atteindre 5,61 milliards d’AED, soutenu par des volumes d’activité solides et des marges résilientes, tandis que les revenus hors intérêts se sont élevés à 3,72 milliards d’AED, représentant 40 pour cent des revenus du Groupe au T1’26.

La croissance du bilan est restée généralisée, soutenue par une forte activité de prêt et des afflux de dépôts continus. Le total des actifs a augmenté de 6 pour cent depuis le début de l’année pour atteindre 1,49 billion d’AED, dépassant pour la première fois les 400 milliards de dollars américains.

Les prêts et avances (nets) ont progressé de 8 pour cent depuis le début de l’année pour atteindre 668 milliards d’AED, reflétant une dynamique d’origination saine dans toutes les divisions, secteurs économiques et zones géographiques. Les dépôts des clients ont augmenté de 4 pour cent depuis le début de l’année pour atteindre 871 milliards d’AED, grâce à de forts afflux aux Émirats arabes unis.

Hana Al Rostamani, Directrice Générale du Groupe FAB, a déclaré que la performance du T1’26 reflète la solidité de la franchise diversifiée de la banque, la gestion disciplinée des risques et un profil de crédit robuste, malgré un contexte plus volatil vers la fin du trimestre. « Ces fondamentaux se reflètent dans notre notation de crédit AA- ou équivalente, la plus forte notation combinée parmi les banques de la région MENA et l’une des plus solides au niveau mondial, ainsi qu’une rentabilité constante, soutenue par une répartition équilibrée des revenus, une gestion rigoureuse des coûts et une approche prudente du risque », a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté que FAB continue de se concentrer sur ses priorités stratégiques, en tirant parti de sa solide position en capital, de son profil de liquidité et de sa base de financement diversifiée pour naviguer dans l’environnement mondial à partir d’une position de force. La banque investit également dans la technologie et l’intelligence artificielle afin d’améliorer la gestion des risques, d’optimiser la prise de décision et d’élever l’expérience client. « Nous saluons également les mesures proactives et décisives de la direction des Émirats arabes unis, soutenues par la supervision réglementaire de la Banque centrale des Émirats arabes unis, qui renforcent la stabilité et la résilience du système financier », a-t-elle ajouté.

Lars Kramer, Directeur Financier du Groupe FAB, a déclaré : « Nos résultats du premier trimestre démontrent les forces sous-jacentes de notre franchise diversifiée, avec une exécution constante durant une période de tensions régionales accrues et de volatilité des marchés, réaffirmant ainsi la résilience du Groupe. »