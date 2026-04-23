AD Ports Group et NYU Abu Dhabi développent et expérimentent un moteur d’intelligence avancé pour des opérations portuaires plus intelligentes

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) -- AD Ports Group a annoncé jeudi la signature d’un partenariat stratégique et d’un accord de collaboration en matière de recherche avec NYU Abou Dhabi.

Ce partenariat pluriannuel vise à développer et tester un moteur d’intelligence de haute fidélité basé sur des modèles stochastiques et l’intelligence spatiale.

Ce moteur est conçu pour servir de couche sophistiquée de soutien à la décision pour les opérateurs humains, en réunissant des prévisions d’heure d’arrivée des navires, des suggestions d’optimisation de l’allocation des postes à quai et des considérations d’impact environnemental avec une grande précision.

Ce moteur d’intelligence de haute fidélité vise à réduire davantage l’incertitude liée aux escales portuaires et à continuer d’améliorer la fluidité des opérations portuaires, permettant ainsi des escales plus intelligentes qui libèrent davantage de capacité sans expansion physique.

De plus, selon le type de navire, l’alignement des heures d’arrivée avec l’allocation des postes à quai peut réduire le temps d’attente et permettre d’importantes économies de carburant, minimisant ainsi l’impact environnemental et favorisant des escales portuaires plus écologiques.

Mohamed Jamal-Eddine, Directeur Général du Numérique et de l’Information du Groupe AD Ports, a déclaré : « Alors que nous continuons à réinventer les écosystèmes logistiques pour faire progresser les frontières du commerce mondial, la recherche pionnière et les partenariats stratégiques demeurent des piliers clés de notre approche axée sur le numérique. En intégrant notre expertise approfondie des opérations portuaires et de la facilitation du commerce avec une intelligence prédictive avancée sur les arrivées et une modélisation opérationnelle résiliente, nous accélérons la transition vers un avenir de soutien autonome à la décision. Grâce à des partenariats stratégiques tels que celui-ci avec NYU Abu Dhabi, nous veillons à ce que notre passage à la précision prédictive soit à la fois robuste et éthiquement solide, offrant à nos partenaires mondiaux la certitude nécessaire pour naviguer dans un paysage commercial de plus en plus complexe. »

Cette initiative développée conjointement vise à transformer la variabilité en fiabilité et à faire progresser de manière significative la transparence de la décarbonation axée sur les terminaux, en servant de couche décisionnelle numérique intégrée, opérationnelle et environnementale. Dans le cadre d’un engagement à long terme en faveur de l’évolution technologique, des plans sont en place pour tester l’initiative dans certains terminaux et corridors commerciaux, avec pour objectif d’étendre les résultats probants à l’ensemble du réseau mondial du Groupe.

Arlie Peters, Provost - NYU Abou Dhabi, a déclaré : « À NYU Abou Dhabi, nous nous concentrons sur la recherche qui répond aux défis du monde réel. Notre collaboration avec AD Ports Group réunit expertise académique et vision pratique pour renforcer l’efficacité, la résilience et la durabilité de la logistique moderne. Ce partenariat reflète les ambitions plus larges d’Abou Dhabi et le leadership des Émirats arabes unis dans le domaine du commerce et des infrastructures. En reliant la recherche à l’application, nous visons à soutenir le rôle continu des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante mondiale de la logistique. Sous la direction du Professeur Ali Diabat du département de Génie Civil et Urbain, ce travail développe des approches fondées sur les données pour soutenir une meilleure prise de décision et améliorer la performance à long terme des opérations portuaires et logistiques. »

Ce partenariat représente une synergie puissante entre expertise spécialisée et portée opérationnelle. NYU Abu Dhabi apporte des capacités analytiques de classe mondiale et une recherche avancée, fournissant la rigueur scientifique nécessaire à la modélisation de haute fidélité.

Conformément aux contrôles internes de gouvernance des données, AD Ports Group soutiendra l’initiative en fournissant un accès sécurisé aux informations opérationnelles pertinentes et en facilitant des déploiements pilotes contrôlés dans certains terminaux et corridors commerciaux, contribuant ainsi à traduire le moteur de haute fidélité en une solution exécutable et éprouvée sur le terrain.