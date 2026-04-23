RAK Ceramics recycle 95 % de ses déchets et inaugure une unité de capture carbone

RAS AL KHAIMAH, 23 avril 2026 (WAM) -- RAK Ceramics a publié son Rapport de Développement Durable 2025, présentant ses performances et réalisations dans des domaines clés, tout en définissant l’orientation pour l’année à venir.

La durabilité demeure au cœur des opérations de RAK Ceramics aux Émirats arabes unis, guidant les initiatives stratégiques et la vision à long terme.

Parmi les réalisations principales pour 2025 figurent le recyclage de 95 % des déchets dans les segments Carrelage, Sanitaires, Robinetterie et Vaisselle ainsi que le lancement de la première installation industrielle de récupération et de réutilisation du carbone aux Émirats arabes unis et l’introduction de Continua+, une technologie de fabrication de nouvelle génération dans l’une de ses installations récentes.

Le Groupe a également renforcé la gestion de l’eau grâce à l’utilisation complète de sa station de traitement des effluents (ETP).

L’entreprise a poursuivi ses investissements stratégiques dans l’efficacité des processus, l’optimisation des ressources et l’amélioration opérationnelle afin de minimiser son empreinte environnementale.

En 2025, les efforts du Groupe en matière de développement durable ont été reconnus par le ICV Excellence Award lors des prix "Make it in the Emirates", ainsi que par le RAK Environmental Protection & Development Authority EcoLabel Award et les MENA Green Building Awards.

RAK Ceramics a lancé la première installation industrielle de récupération et de réutilisation du carbone des Émirats arabes unis en partenariat avec Gulf Cryo. Cette installation capte 17 000 tonnes de CO₂ par an, les convertissant en CO₂ de qualité alimentaire destiné à divers secteurs.

L’introduction de Continua+ améliore l’efficacité de la production de dalles en porcelaine grand format tout en réduisant la consommation d’énergie et en optimisant l’utilisation des matières premières.

Au cours de l’année, l’entreprise a atteint l’utilisation complète de sa station de traitement des effluents (ETP), renforçant ainsi la gestion de l’eau et l’efficacité des ressources.

Dans ses segments principaux, le Groupe a fait progresser la fabrication circulaire grâce à une approche structurée de l’optimisation des ressources, gérant plus de 75 000 tonnes de déchets non dangereux par le biais du recyclage et de la réutilisation.

Abdallah Massaad, Directeur Général du Groupe RAK Ceramics, a déclaré : « En tant que fabricant mondial basé aux Émirats arabes unis, nous intégrons la durabilité dans l’ensemble de nos opérations, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité, l’avancement d’une fabrication responsable et l’optimisation de l’utilisation des ressources. Notre approche est alignée sur les priorités industrielles et économiques plus larges des Émirats arabes unis. À l’avenir, nous continuerons à développer l’innovation dans les matériaux, les technologies et les processus de fabrication afin d’améliorer la performance et l’efficacité des ressources, permettant ainsi la fourniture de solutions plus durables et de haute qualité tout en créant une valeur à long terme pour nos parties prenantes. »

Les initiatives communautaires et environnementales de RAK Ceramics à travers les Émirats arabes unis comprenaient des campagnes de nettoyage, des plantations d’arbres et des initiatives de plantation de mangroves en collaboration avec des entités telles que l’Emirates Environmental Group (EEG) et la RAK Environmental Protection & Development Authority (EPDA).

Le Groupe soutient également le développement des jeunes et l’échange de connaissances par le biais de partenaires institutionnels tels que la Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research.