La Saison Al Wasl à Expo City Dubaï attire 300 000 familles en sept mois

DUBAÏ, 23 avril 2026 (WAM) – La première édition de la Saison Al Wasl à Expo City Dubaï a attiré plus de 300 000 familles sur une période de sept mois, ses activités devant se conclure samedi prochain.

Depuis son lancement en octobre 2025, la saison a proposé un programme varié d’événements communautaires, de divertissement et culturels.

Ce samedi, l’emblématique Al Wasl Plaza sera transformée en un terrain de jeux aquatique en plein air dynamique, où familles et amis se réuniront pour la célébration de clôture sous le plus grand dôme de projection interactive immersive au monde.

Amna Abulhoul, Directrice Exécutive de la Création – Événements et Expériences à Expo City Dubaï, a déclaré : « Les dernières semaines, en particulier, ont souligné l’importance de la constance et de la clarté d’intention. Malgré les défis rencontrés, nous sommes restés déterminés à offrir des moments significatifs, guidés par les valeurs durables des Émirats arabes unis que sont l’unité, la résilience et la cohésion sociale. »

Elle a ajouté : « Avec le recul, nous sommes fiers d’affirmer que la Saison Al Wasl a véritablement incarné ce que signifie être une destination pour chaque célébration, un lieu où les cultures se rencontrent, où la créativité s’épanouit et où les moments se transforment en souvenirs durables. Alors que nous clôturons cette saison, nous le faisons avec fierté et une profonde gratitude pour ce qui a été accompli, et nous adressons nos sincères remerciements à nos visiteurs et partenaires, dont la confiance et le soutien ont rendu ce parcours possible. »

La première édition de la Saison Al Wasl a débuté avec le Festival de la Récolte – Édition d’Automne, suivie de la deuxième édition de Dhai Dubai en partenariat avec Dubai Culture, du tout premier Festival du Gâteau, de Winter City, du Festival de la Récolte – Édition Hag Al Laila organisé dans le cadre de la Saison de Wulfa, de Hai Ramadan, du Festival de la Récolte – Édition de Printemps, ainsi que d’activités familiales et musicales.

Tout au long de la saison, l’Orchestre Firdaus a servi de pilier culturel, proposant un programme varié de performances à travers Al Wasl Plaza et la Maison des Arts.