L’établissement des festivals et du commerce de détail de Dubaï et Al-Futtaim lancent l’initiative « Une seule famille »

DUBAÏ, 23 avril 2026 (WAM) -- L’établissement des festivals et du commerce de détail de Dubaï (DFRE), en partenariat avec Al-Futtaim, a lancé l’initiative « Une Seule Famille », offrant un écosystème intégré d’expériences et d’activités couvrant plusieurs secteurs, notamment le commerce de détail, l’automobile, l’immobilier, la santé, les services financiers et l’éducation.

L’Établissement dirige cette collaboration dans le cadre de son rôle de développement des secteurs commercial et touristique et de renforcement du statut de Dubaï en tant que destination mondiale pour les événements et les expériences familiales.

L’initiative « Une Seule Famille » propose un calendrier dynamique d’activités tout au long de l’année, allant des loisirs au divertissement.

Le programme comprendra également des campagnes saisonnières, ainsi que des opportunités éducatives à travers des sessions de soutien parental sur la sécurité numérique.

Chaque activité est conçue pour encourager les familles à passer plus de temps ensemble et à créer des expériences partagées significatives, conformément à l’esprit de l’Année de la Famille.

Ahmed Al Khaja, Directeur Général de DFRE, qui fait partie du Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, a déclaré : « En réunissant un vaste écosystème d’expériences – du commerce de détail et des loisirs au bien-être et à l’éducation – ce programme offre un meilleur accès à des expériences partagées qui soutiennent la vie familiale au quotidien.

Des initiatives comme celle-ci jouent un rôle important dans le renforcement des communautés et consolident la position de Dubaï en tant que ville qui accorde la priorité à la famille, à l’inclusivité et aux expériences partagées. »