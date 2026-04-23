Masdar marque 20 ans dans les énergies propres avec une capacité de production dépassant 65 GW

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) – La société Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar célèbre 20 ans de leadership dans le domaine des énergies renouvelables, mettant en avant son rôle dans la promotion de l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale.

Fondée par Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan le 23 avril 2006, par l’intermédiaire de Mubadala Investment Company (Mubadala), Masdar a été créée avec un mandat clair : diversifier l’économie des Émirats arabes unis et accélérer le déploiement mondial des énergies renouvelables.

Vingt ans plus tard, Masdar est l’un des plus grands développeurs et opérateurs mondiaux d’énergies renouvelables, avec une capacité de portefeuille dépassant 65 gigawatts (GW) et un objectif ambitieux de 100 GW d’ici 2030.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées et PDG fondateur de Masdar, a déclaré : « En 2006, investir dans les énergies renouvelables n’était pas une évidence. C’était un choix courageux. Les technologies étaient naissantes. L’échelle n’était pas prouvée. L’économie n’était pas encore favorable. Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a vu non pas ce que les énergies renouvelables étaient, mais ce qu’elles pouvaient devenir. Cette distinction entre ce qui existe et ce qui est possible fait la différence entre suivre une tendance et en créer une. »

« Portée par la vision à long terme et l’engagement indéfectible de Son Altesse, Masdar n’a pas simplement suivi la vague de l’énergie propre. Nous avons contribué à la créer », a-t-il ajouté.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur Général de Masdar, a indiqué que l’ascension de Masdar au cours des 20 dernières années a été portée par l’ambition et la clairvoyance des Émirats arabes unis, anticipant la hausse de la demande en énergie propre et cherchant à diversifier leur économie dès le début. « Grâce au partenariat, à l’innovation et à l’investissement, nous sommes devenus une entreprise mondiale, stimulant le développement et le déploiement de solutions d’énergie propre à travers le monde. Aujourd’hui, alors que la demande mondiale d’électricité croît rapidement, Masdar se trouve au centre d’une industrie internationale florissante, fournissant une énergie abordable et sécurisée à nos partenaires dans le monde entier. »

Le parcours de Masdar a commencé avec une seule centrale solaire raccordée au réseau à Masdar City en 2009. Depuis, l’entreprise a réalisé certains des projets d’énergies renouvelables les plus ambitieux jamais construits, dont la centrale solaire d’Al Dhafra de 2 GW, la plus grande installation solaire sur un seul site au monde lors de son achèvement en 2023, alimentant environ 200 000 foyers aux Émirats arabes unis.

Partant d’une poignée d’employés en 2006, Masdar emploie aujourd’hui plus de 1 100 personnes dans 12 pays. Son portefeuille couvre plusieurs continents et technologies : la première ferme éolienne flottante offshore au monde (30 MW, Hywind Scotland), le plus grand projet solaire flottant d’Asie du Sud-Est (145 MW Cirata, Indonésie), et la plus grande ferme éolienne d’Asie centrale (500 MW Zarafshan, Ouzbékistan).

En 2022, Masdar a adopté une nouvelle structure de propriété avec Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Mubadala et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) devenant actionnaires conjoints, engagés à accélérer la croissance de Masdar.

Les acquisitions récentes — Saeta Yield en Espagne, une participation de 50 % dans Terra-Gen aux États-Unis, et TERNA ENERGY en Grèce — ont encore renforcé la position de Masdar en tant que véritable leader mondial de l’énergie propre.

Aujourd’hui, Masdar redéfinit le rôle des énergies renouvelables. Aux côtés de la société Emirates Water and Electricity Company (EWEC), elle développe le premier projet intégré d’énergie renouvelable à l’échelle du gigawatt au monde à Abou Dhabi : une centrale solaire de 5,2 GW associée à un système de batteries de 19 gigawattheures (GWh), fournissant 1 GW de puissance de base ininterrompue. Il ne s’agit pas simplement d’un autre projet. C’est un modèle pour le monde, que Masdar explore déjà avec des partenaires internationaux.

Masdar continue de viser l’expansion mondiale et de faire progresser la transformation énergétique à l’échelle internationale. Ce mois-ci, Masdar a signé un accord contraignant avec TotalEnergies de France pour établir une coentreprise (JV) à 50/50 d’une valeur de 2,2 milliards de dollars américains, qui fusionnera leurs activités renouvelables terrestres dans neuf pays d’Asie.

Pour alimenter sa prochaine phase de croissance, Masdar investira entre 30 et 35 milliards de dollars en fonds propres et en financement de projets afin d’atteindre 100 GW d’ici 2030, ajoutant en moyenne 10 GW de nouvelle capacité chaque année.