Le Secrétariat général du SLC de Dubaï obtient une accréditation de niveau « leadership » de l’Association internationale des congrès et des conventions

DUBAÏ, 23 avril 2026 (WAM) -- Le Secrétariat général du Comité suprême de la législation (SLC) à Dubaï a reçu l’accréditation du Consortium international pour la résilience organisationnelle (ICOR), devenant ainsi la première entité législative au monde à obtenir une reconnaissance de niveau leadership dans le cadre de l’évaluation des capacités de résilience organisationnelle (ORCA).

Cette réalisation souligne le leadership de Dubaï dans la promotion d’un écosystème législatif tourné vers l’avenir, capable de s’adapter au changement et de renforcer la durabilité institutionnelle.

Cette reconnaissance a été attribuée en appréciation de l’excellence du Secrétariat général du SLC dans la mise en œuvre des normes du Modèle de résilience organisationnelle de l’ICOR, qui met l’accent sur le développement des capacités institutionnelles dans les domaines du leadership, de la culture organisationnelle, de la gestion des risques et de la réponse aux crises.

Le Dr Ahmad Saeed bin Meshar, Secrétaire général du SLC, a déclaré que cette reconnaissance reflète l’engagement de l’organisation à renforcer la préparation institutionnelle et sa capacité à anticiper et à s’adapter au changement.

Il a ajouté que cette réalisation renforce la confiance dans le système législatif de Dubaï et s’aligne sur la vision des dirigeants des Émirats arabes unis visant à promouvoir l’efficacité et la préparation dans l’ensemble des opérations gouvernementales.

Mohammed Juma Al Suwaidi, Secrétaire général adjoint du SLC, a souligné que cette réalisation témoigne de l’importance de la résilience en tant que pilier fondamental du système législatif. Il a noté que le développement de cadres législatifs capables de répondre aux transformations économiques et sociales est essentiel pour renforcer la stabilité réglementaire et assurer une croissance durable des secteurs clés. Il a affirmé que le Secrétariat général continuera d’améliorer sa préparation en phase avec les évolutions mondiales et de maintenir des normes élevées d’excellence organisationnelle.

Le Secrétariat général du SLC a obtenu l’accréditation de niveau leadership de l’ICOR pour la résilience organisationnelle dans le cadre d’une initiative stratégique qui le place au plus haut niveau de cette distinction spécialisée de classe mondiale. Cette réalisation reflète la compétitivité de l’Émirat de Dubaï et son rôle pionnier dans le développement d’un système législatif intégré qui soutient les orientations gouvernementales et améliore la qualité de vie.