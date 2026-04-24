Le Centre national de l’agriculture et l’ADAFSA dévoilent le projet des bonnes pratiques agricoles des Émirats arabes unis lors de la Conférence agricole des Émirats

AL AIN, 24 avril 2026 (WAM) -- Suite à l’annonce officielle du Projet National pour les Bonnes Pratiques Agricoles des Émirats arabes unis (UAE GAP) mercredi, le Centre National de l’Agriculture et l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (ADAFSA) ont dévoilé jeudi son cadre opérationnel et stratégique.

Cette annonce a été faite en présence de Son Excellence Dr Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministre du Changement Climatique et de l’Environnement, Présidente du Conseil d’Administration du Centre National de l’Agriculture, lors d’une session dédiée organisée le deuxième jour de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026.

Ont également assisté à la session Mohammed Salman Al Hammadi, Sous-secrétaire adjoint pour le secteur de la diversité alimentaire au Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement ; Ahmed Khalid Othman, Directeur exécutif du secteur des affaires agricoles à l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire ; Rashid Mohammed Al Shariqi, membre du Conseil d’Administration du Centre National de l’Agriculture, et Sultan Salem Al Shamsi, Directeur du Centre National de l’Agriculture.

Le programme UAE GAP représente une avancée significative pour le secteur agricole des Émirats arabes unis.

En plus d’unifier les normes de l’agriculture durable à l’échelle nationale, il sert de passerelle commerciale et économique, permettant aux produits agricoles émiratis d’accéder aux marchés mondiaux. La certification nationale permet aux exploitations d’améliorer la qualité de leur production conformément aux normes GLOBALG.A.P., offrant ainsi aux produits émiratis un avantage concurrentiel fort et ouvrant de nouvelles opportunités d’exportation, tout en maintenant des coûts adaptés aux conditions agricoles locales.

Au cœur du plan opérationnel du programme figure la formation et la qualification des agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles modernes, avec un objectif ambitieux de certification UAE GAP pour 80 % des exploitations locales.

Cette étape clé favorisera une plus grande efficacité de production, minimisera le gaspillage, augmentera le nombre de fermes biologiques, renforcera la confiance des consommateurs et consolidera l’utilisation des produits locaux dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration à travers les Émirats arabes unis.

Son Excellence Dr Tariq Ahmed Al Ameri, Directeur général par intérim de l’ADAFSA, a déclaré que le lancement du projet national « Bonnes Pratiques Agricoles des Émirats arabes unis » constitue une étape pionnière vers l’unification des normes de l’agriculture durable à travers le pays. Il a souligné que le programme reflète la vision des dirigeants pour le développement d’un secteur agricole avancé, fondé sur la connaissance et soutenu par la technologie.

Dr Al Ameri a ajouté : « UAE GAP représente un saut qualitatif dans le développement du secteur agricole des Émirats arabes unis. Il permet à tous les agriculteurs de mettre en œuvre des normes internationalement reconnues, adaptées aux conditions agricoles locales, renforce la confiance des consommateurs dans les produits émiratis et soutient les efforts nationaux pour renforcer la sécurité alimentaire tout en assurant la durabilité des ressources naturelles. »

Sultan Al Shamsi, Directeur du Centre National de l’Agriculture, a déclaré : « Le lancement de UAE GAP marque un nouveau chapitre dans le parcours agricole des Émirats arabes unis. Nous ne nous concentrons plus uniquement sur la concurrence locale, nous planifions et travaillons pour rivaliser sur les grands marchés mondiaux en exportant des produits émiratis de haute qualité. Cette initiative crée de nouvelles opportunités pour les agriculteurs locaux. La certification GAP est un label international de confiance et de qualité, attestant que les produits émiratis répondent aux normes mondiales les plus élevées. »

« Nous avons un plan opérationnel ambitieux visant à atteindre 80 % des exploitations locales pour les préparer à la certification. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les agriculteurs en leur proposant des ateliers intensifs et des programmes de vulgarisation tout au long de l’exposition et au-delà. Notre objectif est de garantir que les produits émiratis figurent parmi les options les plus fiables et les plus prisées localement et à l’international. Nous disposons d’opportunités significatives pour commercialiser diverses cultures et produits sur de nombreux marchés mondiaux », a ajouté Al Shamsi.

L’ADAFSA a signé un accord avec GLOBALG.A.P. pour renommer le programme d’Abu Dhabi GAP à UAE GAP. Le programme s’aligne sur les normes internationales tout en étant adapté aux conditions climatiques et environnementales des exploitations à travers les Émirats arabes unis. Ce faisant, il soutient les objectifs plus larges du pays en matière d’agriculture intelligente face au climat et de promotion de l’innovation agricole.

Le programme offre un cadre national complet axé sur la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement, le bien-être des travailleurs et les systèmes de traçabilité. Cela garantit la production de cultures sûres et de haute qualité et renforce la confiance des consommateurs dans les produits locaux. De plus, il offre aux agriculteurs de tout le pays un accès à la formation, aux services de vulgarisation et au soutien technique. L’ADAFSA a formé un certain nombre d’ingénieurs de vulgarisation agricole à travers les Émirats arabes unis, leur permettant de servir d’inspecteurs et d’auditeurs certifiés dans le cadre du programme des Bonnes Pratiques Agricoles. Cette formation assure la préparation nationale à une mise en œuvre à grande échelle.

Le projet national UAE GAP contribue à améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles locaux, à accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles, à réduire le gaspillage et à aider les agriculteurs à accéder aux marchés et aux débouchés commerciaux. Il offre également aux agriculteurs une certification reconnue au niveau national qui leur permet de mettre en œuvre des normes mondiales de manière rentable et adaptée aux conditions agricoles locales.

GLOBALG.A.P. est l’une des principales organisations mondiales qui établit et certifie les normes de bonnes pratiques agricoles. Ses membres comprennent des centaines d’entités spécialisées dans la production et la commercialisation de produits agricoles à travers le monde. L’organisation développe une vision unifiée pour la mise en œuvre de normes agricoles durables, avec des exigences spécifiques adaptées à chaque type de produit agricole. Par conséquent, sa certification est l’une des plus largement reconnues à l’échelle internationale.

L’ADAFSA est un membre proactif de GLOBALG.A.P. Ces dernières années, elle a soutenu de nombreuses exploitations à Abou Dhabi dans l’adoption des normes de l’organisation et l’obtention de la certification GAP. Ce soutien a permis d’améliorer la qualité de la production locale et de renforcer la conformité aux normes de sécurité et de durabilité.