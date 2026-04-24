Le président des Émirats arabes unis reçoit un message écrit du président de la Biélorussie, remis par un envoyé spécial

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un message écrit de Son Excellence Alexandre Loukachenko, Président de la République de Biélorussie, concernant les relations bilatérales et les moyens de renforcer davantage la coopération au service des intérêts communs.

Le message a été remis lors d'une rencontre avec Son Excellence Viktor Loukachenko, Envoyé spécial du Président biélorusse, qui a transmis à Son Altesse les salutations de Son Excellence Alexandre Loukachenko ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité continus pour les Émirats arabes unis.

Son Altesse lui a demandé de transmettre ses salutations à Son Excellence Alexandre Loukachenko, ainsi que ses vœux de développement et de prospérité accrus pour la Biélorussie et son peuple.

La réunion s'est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Souverain dans la région d'Al Dhafra ; Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des familles des martyrs ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministre de la Tolérance et de la Coexistence ; ainsi que plusieurs cheikhs et responsables.