La Conférence et exposition agricole des Émirats 2026 met en lumière la valeur économique des produits locaux et les investissements dans les industries alimentaires

AL AIN, 24 avril 2026 (WAM) -- Lors de la deuxième journée de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026, les discussions se sont concentrées sur le renforcement des industries alimentaires nationales, la création de chaînes de valeur pour les produits locaux et l’attraction d’investissements dans l’agriculture.

Ces efforts visent à accroître la compétitivité des produits émiratis et à positionner l’agriculture et les industries alimentaires comme un secteur économique clé prêt à accueillir des investissements.

La journée a réuni des hauts responsables, des experts du secteur, des chefs d’entreprise et des représentants du secteur privé autour de quatre tables rondes de haut niveau.

Les thèmes abordés comprenaient l’avenir de l’agriculture et de l’investissement dans les industries alimentaires, le développement d’industries basées sur les produits locaux, l’innovation alimentaire et les opportunités d’expansion du secteur de l’apiculture et du miel au sein d’un écosystème élargi à forte valeur ajoutée.

Les discussions étaient en phase avec la vision de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026, organisée par le Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement sous le thème « Une plateforme agricole émiratie globale... Vers une communauté durable et une innovation mondiale ». L’événement fait le lien entre la production agricole, la transformation alimentaire, l’investissement et l’innovation à travers le dialogue, afin de bâtir un système alimentaire plus intégré, durable et résilient.

Dans son discours d’ouverture, Son Altesse Cheikh Salem bin Sultan bin Saqr Al Qasimi, Président du Département de l’Aviation Civile, Président de l’Aéroport International de Ras Al Khaimah et Président de One Hive pour la production de miel, a souligné que l’apiculture constitue un pilier essentiel de l’industrie alimentaire, appréciée pour ses produits haut de gamme et sains. Son Excellence a précisé que les abeilles sont bien plus que des productrices de miel, elles sont des actrices indispensables d’un écosystème alimentaire et économique dynamique.

Cheikh Al Qasimi a souligné qu’avec la demande mondiale croissante pour le miel naturel, les Émirats arabes unis sont bien placés pour bâtir une industrie nationale totalement intégrée autour du miel et de ses dérivés, un objectif qui s’inscrit parfaitement dans la campagne « Made in the UAE ». Son Excellence a appelé les jeunes à explorer ce secteur en pleine croissance et à exploiter son immense potentiel.

Dans ses remarques d’ouverture, Zafer Rashed Al Qasimi, Directeur général du Groupe Silal, a annoncé l’ouverture des candidatures pour le Fonds d’Innovation Agricole, une initiative relevant de l’Oasis de l’Innovation du Groupe. Il a souligné que les agriculteurs sont des partenaires centraux dans l’avancement du secteur agricole et alimentaire, et les principaux moteurs de la production, de la croissance et de l’innovation.

Al Qasimi a expliqué que le Fonds vise à soutenir les agriculteurs locaux en transformant leurs idées prometteuses en projets concrets sur le terrain, afin d’améliorer l’efficacité de la production et de renforcer la compétitivité du secteur agricole. Il a précisé que cinq agriculteurs sont sélectionnés chaque année, chacun recevant un soutien financier pouvant aller jusqu’à 200 000 AED pour mettre en œuvre leurs projets dans la région d’Al Ain, avec un accompagnement technique dédié assuré par les experts, ingénieurs et partenaires de l’Oasis de l’Innovation — garantissant ainsi que ces idées se traduisent par des résultats tangibles et concrets.

La journée a débuté par la session d’ouverture, « L’avenir de l’investissement dans l’agriculture et les industries alimentaires », qui a exploré les opportunités d’investissement dans l’agriculture et l’alimentation à travers le prisme des cadres réglementaires et du potentiel économique. La session a également examiné le rôle du secteur privé dans la construction de chaînes de valeur et le positionnement de l’agriculture et des industries alimentaires comme une destination d’investissement durable et attrayante.

Les intervenants comprenaient Mohammed Saeed Al Nuaimi, Secrétaire général du Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement ; Dr Khalifa Musabbeh Al Tunaiji, Président du Département de l’Agriculture et de l’Élevage et Directeur général de la Fondation IKTVA ; Abdullah Al Saleh, Secrétaire général du Ministère de l’Économie et du Tourisme ; et Dhafer Rashid Al Qasimi, Directeur général du Groupe Silal. La discussion était animée par Marwan Abdullah Al Zaabi, Secrétaire général adjoint pour le secteur des régions.

Son Excellence Mohammed Saeed Al Nuaimi, Secrétaire général du Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement, a souligné l’importance de promouvoir une mentalité économique chez les agriculteurs. Cela permettrait d’améliorer la production ainsi que leurs capacités de commercialisation de manière plus efficace et durable. Il a noté que le pourcentage d’agriculteurs qui assurent désormais eux-mêmes la commercialisation de leurs produits a augmenté au fil du temps. Il a expliqué que les études indiquent que l’adoption d’une double approche agricole et entrepreneuriale contribue à une valeur ajoutée de 20 à 25 % pour les produits, en plus de réduire le gaspillage jusqu’à 40 %.

Abdullah Al Saleh a affirmé que l’investissement dans le secteur agricole représente une opportunité prometteuse. Il a souligné que la réussite de tout projet dans ce domaine nécessite une planification rigoureuse, une étude de faisabilité précise et une compréhension claire des besoins du marché, ainsi qu’une amélioration des produits, une analyse des coûts de production et la recherche des meilleures technologies pour soutenir le processus de production.

Son Excellence a également mis en avant la nécessité de suivre le rythme des évolutions rapides des technologies agricoles, compte tenu de leur rôle dans la réduction du gaspillage alimentaire, l’augmentation de l’efficacité de la production et l’optimisation de l’utilisation de solutions à faibles émissions et respectueuses de l’environnement. Ces technologies contribuent à accroître la productivité au mètre carré de terre et à réduire les coûts en permettant une utilisation efficace de l’eau et de l’énergie.

Le Dr Khalifa Musabbeh Al Tunaiji a insisté sur l’importance de déployer des technologies modernes et l’innovation pour produire des cultures adaptées à l’environnement local des Émirats arabes unis, afin de rationaliser la consommation d’eau et d’améliorer la durabilité agricole.

La deuxième session, « Promouvoir les industries alimentaires locales », a mis en avant le potentiel de développement des produits agricoles et animaux locaux grâce à la transformation alimentaire. Les discussions ont porté sur la transformation des légumes, des dattes, des produits laitiers et de la viande en produits à plus forte valeur ajoutée, prêts pour le marché, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et le rôle du secteur privé dans le renforcement de la compétitivité des produits émiratis sur les marchés régionaux et mondiaux.

L’ingénieure Ahlam Abdulmohsen Al Mannaei du Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement a animé la session, avec la participation de Mohammed Ghanem Al Mansouri, Directeur général adjoint du Groupe Agthia ; Ali Abdullah Aljari, Directeur du Centre de Développement des Exportations de Sharjah ; et Saud Abu Al-Shawarib, Vice-président exécutif du Groupe TECOM – Secteur industriel.

Les intervenants ont souligné l’importance de dépasser la simple vente de matières premières pour bâtir des industries alimentaires avancées qui tirent pleinement parti de la production locale, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, d’expansion et d’exportation. Les discussions ont également exploré comment les chaînes d’approvisionnement modernes, la transformation alimentaire, l’emballage et la distribution peuvent améliorer l’efficacité et la présence sur le marché des produits locaux, faisant progresser l’ambition nationale de développer un système alimentaire plus intégré et compétitif.

Une autre session a exploré la question : « L’innovation alimentaire est-elle une priorité gouvernementale ou une opportunité d’investissement ? » Les discussions ont examiné l’avenir de l’innovation alimentaire aux Émirats arabes unis, en se concentrant sur les protéines alternatives, les aliments végétaux modernes, les produits axés sur la santé et les technologies qui favorisent la durabilité et diversifient la production nationale de protéines. Ces échanges s’inscrivaient dans le contexte des tendances mondiales qui transforment l’industrie alimentaire.

Les intervenants comprenaient le Dr Obaid Saif Al Zaabi, Président du Conseil d’Administration de l’Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole ; Edward Sour, Directeur général et fondateur de Switch Foods ; et Mazen Al Rifai, Directeur général du Groupe Rawabi Emirates. La session était animée par l’ingénieure Amna Salem Al Ameri du Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement.

La session a mis en lumière l’intersection entre la politique publique et les opportunités d’investissement dans l’innovation alimentaire. Les intervenants ont discuté du potentiel de création de nouveaux produits alimentaires répondant à l’évolution des attentes des consommateurs tout en relevant les défis de la durabilité et de l’efficacité des ressources. Ils ont également souligné la nécessité de diversifier les sources nationales de protéines et d’élargir les industries alimentaires modernes pour bâtir un système alimentaire résilient, capable de s’adapter aux perturbations futures.

Un entretien intitulé « Tendances futures du secteur de l’apiculture et du miel » a examiné les perspectives du secteur, mettant en avant le rôle des produits de la ruche dans l’écosystème alimentaire élargi et les opportunités d’accroître leur valeur et leur intégration dans les chaînes de transformation alimentaire modernes.

Lors d’une discussion avec Mana Ahmed Al-Kaabi, Président du Conseil d’Administration de Hatta Traders, l’ingénieur M Abdullah Al Hashemi du Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement a souligné l’importance croissante du secteur de l’apiculture et du miel dans le soutien à la production locale et aux industries alimentaires. Al-Kaabi a mis en avant son potentiel à diversifier la production, développer des produits à valeur ajoutée et créer de nouvelles opportunités pour les producteurs locaux de s’intégrer dans des chaînes de valeur modernes.

Les sessions du deuxième jour ont reflété les objectifs stratégiques de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026, en se concentrant sur le développement des industries alimentaires, l’amélioration de la valeur ajoutée des produits locaux et la stimulation de l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles et alimentaires. Cela contribue à soutenir la durabilité de la production nationale et à renforcer la compétitivité des produits émiratis.

La Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026 continue d’affirmer son rôle de plateforme nationale de premier plan pour soutenir le développement des secteurs agricole et alimentaire aux Émirats arabes unis, et favoriser l’intégration entre production, transformation, investissement et innovation. Cela soutient les objectifs des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire, de durabilité et de création d’une économie alimentaire plus résiliente et compétitive.