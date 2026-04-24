Les Émirats arabes unis entrent dans un « âge d’or » de la sécurité alimentaire, selon la SDA

AL AIN, 24 avril 2026 (WAM) -- Le Département de l’Agriculture et de l’Élevage de Charjah a déclaré que le paysage actuel du secteur agricole et alimentaire se caractérise par une large gamme de prestataires de services, d’institutions de recherche et de plateformes de développement, tous œuvrant ensemble pour explorer des opportunités d’intégration.

Le Dr Khalifa Al Tunaiji, Président du Département de l’Agriculture et de l’Élevage (SDAL), a expliqué que le marché des Émirats arabes unis offre d’importantes opportunités non seulement pour l’investissement national, mais aussi pour l’exportation du savoir-faire émirati à l’étranger, y compris les produits, la recherche scientifique, les systèmes de contrôle intelligents et les solutions avancées de chaîne d’approvisionnement et de logistique.

Dans cette optique, Al Tunaiji a déclaré : « Aujourd’hui, lors de l’exposition, nous avons assisté à la signature d’un accord de coopération stratégique entre le Département de l’Agriculture et de l’Élevage de Sharjah et le Centre National Agricole. Cet accord vise à renforcer l’échange de connaissances ainsi que le transfert d’expertise et d’expériences réussies entre les institutions nationales, créant ainsi des canaux de coopération durables qui garantissent une large diffusion du savoir, plutôt que de le confiner à des entités spécifiques. Il cherche également à promouvoir l’innovation institutionnelle et scientifique afin de soutenir les objectifs stratégiques de la nation. »

Al Tunaiji a souligné que les Émirats arabes unis disposent des capacités scientifiques et logistiques nécessaires pour servir de référence mondiale et de centre clé dans le secteur agricole, en particulier pour les pays confrontés à des conditions climatiques et environnementales similaires.

Il a également salué le fort soutien gouvernemental et la supervision continue au plus haut niveau, soulignant que cet appui constitue un moteur essentiel de la compétitivité des Émirats arabes unis, aidant le pays à maintenir sa position parmi les dix premières nations mondiales en matière d’innovation et de sécurité alimentaire, conformément à la vision des dirigeants de bâtir une économie durable fondée sur la connaissance.