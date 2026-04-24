L’Égypte accélère le projet de centre logistique céréalier avec soutien présidentiel

LE CAIRE, 24 avril 2026 (WAM) -- Le Premier ministre égyptien, M. Mostafa Madbouly, a déclaré que le projet de centre logistique céréalier bénéficie d’un fort soutien du Président Abdel Fattah El Sisi, avec des directives pour avancer rapidement en raison de son importance stratégique.

Dans des déclarations à l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA), M. Madbouly a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre des plans visant à renforcer la position de l’Égypte dans le commerce des céréales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et à soutenir la sécurité alimentaire.

Il a ajouté que les autorités préparent une étude de faisabilité détaillée couvrant les aspects techniques, économiques et logistiques avant la mise en œuvre.

Le centre est prévu dans la Zone économique du Canal de Suez, profitant de son emplacement, de ses infrastructures et de sa connexion aux routes maritimes mondiales. M. Madbouly a également indiqué que plusieurs pays ont manifesté leur intérêt à participer, ce qui reflète la confiance dans la capacité de l’Égypte à gérer des projets de grande envergure.

Il a ajouté que le centre contribuerait à sécuriser les approvisionnements alimentaires essentiels et à générer des retombées économiques grâce aux activités de stockage, de commerce et de redistribution.