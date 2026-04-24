TRENDS Research & Advisory marque une présence notable à la Conférence agricole des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 24 avril 2026 (WAM) -- TRENDS Research & Advisory a marqué une présence distinguée lors de la deuxième édition de la Conférence et Exposition Agricole des Émirats Arabes Unis 2026.

Accueilli au Centre ADNEC à Al Ain, l’événement réunit une large participation d’entités gouvernementales et privées, d’universités et d’institutions de recherche, ainsi qu’un grand nombre d’experts spécialisés dans l’agriculture durable et l’agritech.

L’événement, organisé par le Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement (MOCCAE), se poursuit jusqu’au 26 avril.

En tant que Partenaire de la Connaissance, TRENDS présente un pavillon interactif avancé mettant en avant une collection sélectionnée d’études et de recherches axées sur l’agriculture et la durabilité. Le pavillon utilise des technologies d’affichage modernes conçues pour transformer les connaissances théoriques en contenus pratiques et applicables.

Le Dr Mohammed Abdullah Al-Ali, Directeur Général de TRENDS Research & Advisory, a souligné que cette participation incarne l’engagement de l’organisation à soutenir les directives nationales en faveur de l’agriculture intelligente et de la durabilité.

Il a noté que TRENDS exploite les résultats de la recherche académique pour développer des solutions pratiques visant à améliorer l’efficacité agricole et à relever les défis du changement climatique, en s’appuyant sur des perspectives scientifiques innovantes.

Il a ajouté que le choix de TRENDS par le Ministère du Changement Climatique et de l’Environnement en tant que Partenaire de la Connaissance reflète la confiance croissante dans le rôle de la recherche scientifique pour soutenir la prise de décision. Cela souligne également la position du centre en tant que plateforme de savoir fournissant des solutions stratégiques fondées sur une analyse scientifique rigoureuse.

Le Dr Al-Ali a mis en avant que TRENDS dispose d’un portefeuille de recherche avancé dans ce domaine, comprenant des publications spécialisées sur l’agriculture intelligente face au climat et la transition vers des systèmes agricoles durables aux Émirats Arabes Unis. Cela s’ajoute à des rapports spécialisés sur la mesure et la réduction de l’empreinte carbone, ainsi qu’à des travaux mettant en lumière l’importance environnementale et économique des mangroves dans le soutien à la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

En marge de l’exposition, le bureau TRENDS d’Al Ain a tenu une réunion à laquelle a assisté le Directeur Général afin d’examiner les plans de développement et de renforcer son rôle en tant que pôle actif pour la durabilité des connaissances.

Warda Al-Minhali, Directrice du bureau TRENDS d’Al Ain, a confirmé que la prochaine phase verra la mise en œuvre d’un ensemble d’initiatives qualitatives visant à autonomiser les jeunes talents. Ces initiatives ont pour objectif de favoriser un environnement de recherche et d’innovation à travers des projets appliqués soutenant le développement durable et accompagnant les transformations technologiques, renforçant ainsi le rôle du bureau en tant qu’incubateur d’idées novatrices et de production de connaissances pour l’avenir.