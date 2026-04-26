Le président des Émirats arabes unis et le président mauritanien examinent la coopération bilatérale et les évolutions régionales

ABOU DHABI, 26 avril 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, en visite de travail aux Émirats arabes unis

. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, en particulier dans les secteurs économique et des énergies renouvelables, dans le but de faire progresser les ambitions de développement des deux nations et de leurs peuples.

Son Altesse et le Président El Ghazouani ont affirmé leur engagement commun à renforcer les relations entre les Émirats arabes unis et la Mauritanie de manière à soutenir le développement et la croissance durable dans les deux pays.

Ils ont également examiné un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les développements au Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.

La réunion a également abordé les attaques terroristes iraniennes visant des civils et des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays de la région.

Le Président El Ghazouani a réitéré la condamnation par la Mauritanie de ces attaques, soulignant qu’elles constituent une violation de la souveraineté et des normes internationales et compromettent la sécurité et la stabilité régionales.

Il a également salué l’efficacité des mesures prises par les Émirats arabes unis pour préserver leur souveraineté et leur stabilité et assurer la sécurité de leur population et de leurs résidents.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Souverain dans la région d’Al Dhafra ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les Affaires spéciales ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi qu’un certain nombre de cheikhs et de responsables.