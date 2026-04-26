L’Université des Émirats arabes unis accueille un forum sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire

AL AIN, 26 avril 2026 (WAM) -- L’Université des Émirats arabes unis (UAEU) a organisé le Forum sur la durabilité agricole et la sécurité alimentaire dans le cadre de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026, réunissant des responsables, des experts et des chercheurs pour discuter de solutions innovantes soutenant le système de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis

. Zaki Anwar Nusseibeh, Conseiller culturel auprès du Président des Émirats arabes unis et Chancelier de l’UAEU, a déclaré que le forum intervient à un moment crucial, reflétant l’engagement des Émirats arabes unis à faire progresser la durabilité agricole et la sécurité alimentaire.

Il a souligné que le Père fondateur des Émirats arabes unis, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, avait placé l’agriculture au centre de l’édification de la nation, la décrivant comme un pilier de la croissance, de la durabilité et de la dignité humaine.

Il a mis en avant le rôle de l’UAEU en tant qu’institution académique de premier plan promouvant la recherche et l’innovation, notamment à travers le Collège d’Agriculture et de Médecine Vétérinaire, qui soutient les technologies agricoles modernes, la santé animale et la sécurité alimentaire.

La Dre Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministre du Changement climatique et de l’Environnement, a déclaré que l’organisation du forum à Al Ain reflète l’engagement continu des Émirats arabes unis à renforcer la sécurité alimentaire grâce à des efforts intégrés dans les domaines des politiques, de la recherche et de l’innovation.

Elle a souligné que la recherche agricole demeure un moteur clé du développement durable, notant l’importance de l’autonomisation des jeunes, du renforcement du rôle des universités et de l’alignement de l’éducation sur les priorités nationales afin de bâtir un système alimentaire résilient.

Le forum a proposé des sessions spécialisées, notamment sur la durabilité alimentaire, la culture de la bioéconomie circulaire et l’avenir des systèmes alimentaires, qui ont abordé la réutilisation des ressources et les modèles de production durable.

Une autre session, intitulée L’impact du changement climatique sur la production animale et la qualité de la viande, a examiné les effets des changements environnementaux sur le bétail et la qualité des produits, tandis qu’une conférence principale sur la relation entre le génome et la sécurité alimentaire a mis en lumière le rôle des technologies génétiques dans l’amélioration de la production agricole.

Une table ronde intitulée Intégrer l’agriculture, la sécurité alimentaire et la science du climat pour un avenir durable s’est concentrée sur le lien entre la recherche et les cadres politiques afin de soutenir un système agricole résilient.

Le forum s’est conclu par la remise des prix aux lauréats d’un concours d’affiches scientifiques et a réaffirmé l’importance de renforcer les partenariats entre les institutions académiques et les entités nationales pour faire progresser la recherche et soutenir la sécurité alimentaire.

L’événement reflète l’engagement de l’UAEU à contribuer à des solutions agricoles durables et à soutenir la vision des Émirats arabes unis pour un avenir innovant et résilient.