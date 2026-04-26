Les Émirats arabes unis en tête dans l’exploitation du savoir et des technologies avancées au service de l’éducation

DUBAÏ, 26 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont présenté un modèle de pointe dans l’exploitation des connaissances et de la technologie pour soutenir divers secteurs, en particulier l’éducation, leur infrastructure numérique avancée ayant permis d’assurer la continuité du processus d’apprentissage lors des périodes d’enseignement à distance sans créer de lacunes éducatives.

Les initiatives nationales et les ressources numériques ouvertes, telles que la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour la Connaissance, ont renforcé l’accès au contenu de la connaissance pour tous les segments de la société, soutenant la transition vers une économie fondée sur le savoir et consolidant la préparation des générations futures.

Jamal bin Huwaireb, Directeur général de la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour la Connaissance, a déclaré à l’Agence de presse des Émirats (WAM) que la connaissance numérique représente aujourd’hui un pilier fondamental dans la construction de systèmes éducatifs flexibles et durables, capables de s’adapter à diverses conditions et défis.

Il a ajouté que les expériences mondiales, de la crise financière de 2008 à la pandémie de COVID-19 et aux conflits, ont démontré que les pays investissant dans l’économie du savoir et une infrastructure numérique avancée sont mieux placés pour réagir rapidement, minimiser les pertes et transformer les défis en opportunités de croissance.

Dans ce contexte, bin Huwaireb a souligné l’approche instaurée par le Père fondateur des Émirats arabes unis, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui a toujours insisté sur l’importance de construire en période de prospérité afin de se préparer aux défis futurs. Il a insisté sur l’importance d’un investissement précoce dans l’infrastructure numérique, le développement du contenu de la connaissance et l’autonomisation des cadres éducatifs et techniques pour garantir la continuité de l’éducation en temps de crise.

Il a noté que les Émirats arabes unis opèrent selon une vision stratégique axée sur l’ancrage d’une culture d’apprentissage continu et le renforcement de l’accès ouvert à la connaissance à travers des initiatives qualitatives et des projets numériques innovants qui offrent des millions de ressources éducatives et de connaissances aux étudiants et chercheurs.

Il a déclaré que la préparation à la connaissance n’est pas une option mais une nécessité pour assurer un développement durable et former des générations capables d’innovation et de compétitivité mondiale, soulignant que l’investissement dans l’humain et la connaissance demeure le pilier le plus important pour relever les défis et les transformer en opportunités de prospérité.

Il a ajouté que la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour la Connaissance, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a lancé l’initiative Future Skills, qui propose plus de 13 000 supports de formation spécialisés permettant aux étudiants des Émirats arabes unis ainsi que des pays arabes et islamiques d’acquérir des compétences en adéquation avec l’ère numérique et les besoins du marché du travail.

Il a affirmé que l’investissement dans la connaissance, le renforcement de la coopération internationale et le développement des compétences futures sont des éléments essentiels pour bâtir des sociétés plus résilientes et durables, capables de relever les défis et d’atteindre la prospérité.