Le président des Émirats arabes unis reçoit un message écrit du président du Kazakhstan

ABOU DHABI, 26 avril 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu un message écrit de Kassym-Jomart Tokayev, Président de la République du Kazakhstan, concernant les relations bilatérales.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a reçu le message lors de sa rencontre avec Yermek Kosherbayev, Ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des répercussions des attaques de missiles iraniennes visant les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays frères, ainsi que de leur impact sur la sécurité de la navigation internationale, l’approvisionnement énergétique, l’économie mondiale, ainsi que sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

Yermek Kosherbayev a réaffirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis dans la prise de toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, leur intégrité territoriale et la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a salué la visite du Ministre kazakh des Affaires étrangères, soulignant qu’elle reflète la profondeur des relations entre les deux pays et met en avant la pleine solidarité de la République du Kazakhstan avec les Émirats arabes unis à la suite de cette attaque iranienne.

Les deux parties ont également examiné les développements régionaux liés à l’annonce par le Président Donald Trump d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, et ont discuté des moyens de renforcer les efforts internationaux pour parvenir à une paix durable dans la région. Elles ont également abordé un certain nombre de questions d’intérêt commun liées aux relations bilatérales.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a affirmé la volonté des Émirats arabes unis de développer davantage la coopération avec la République du Kazakhstan dans divers domaines, reflétant la solidité des liens bilatéraux et soutenant les aspirations communes à un progrès accru et à une prospérité durable.

La réunion s’est déroulée en présence de Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, Ministre de l’Énergie et des Infrastructures ; Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État ; Abdulla Balalaa, Assistant du Ministre des Affaires étrangères pour l’Énergie et la Durabilité ; et Dr. Mohammed Saeed Al Ariqi, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République du Kazakhstan.