Des initiatives intelligentes et proactives renforcent le leadership mondial de Dubaï en matière de qualité des routes et de mobilité durable

DUBAÏ, 27 avril 2026 (WAM) -- Dubaï révolutionne son réseau routier grâce à une transition avancée vers une gestion proactive alimentée par l’intelligence artificielle et l’analyse des mégadonnées.

Cette stratégie intégrée a permis à l’émirat d’atteindre un leadership mondial en matière de qualité des routes, avec un score de performance de 96,65 %, soutenant directement les objectifs de mobilité durable et d’amélioration de la qualité de vie.

La transformation repose sur des technologies sophistiquées qui surveillent l’état des routes sans perturber la circulation. Parmi les outils clés figurent la détection des fissures par laser et des dispositifs spécialisés qui calculent l’Indice International de Rugosité (IRI). Ces données alimentent le Système de Gestion de la Chaussée (PMS), qui évalue les conditions en temps réel afin de générer des plannings de maintenance précis et proactifs.

L’intégration technologique a considérablement amélioré la qualité des infrastructures, la sécurité et l’efficacité opérationnelle. En identifiant les dommages précocement et en intervenant avant que la détérioration ne s’aggrave, Dubaï a amélioré le confort de conduite, minimisé les vibrations et réduit les risques liés à la dégradation de la surface. Ces efforts ont optimisé la fluidité du trafic et porté l’indice de confort de conduite à 89 %.

Le modèle utilise le cadre des 5V des mégadonnées pour permettre une gestion intelligente des actifs. Cela permet aux autorités de prédire les taux de détérioration futurs, de hiérarchiser les interventions critiques et de concevoir des plans de maintenance résilients à court et à long terme. Cette approche axée sur les données renforce la prise de décision et garantit la longévité des infrastructures de Dubaï.

En complément de ces efforts, le système « iTraffic » gère la circulation en analysant les données en temps réel et en prévoyant les mouvements futurs. Ce système opérationnel alimenté par l’IA permet des réponses immédiates aux congestions, affichant des solutions en direct sur des panneaux intelligents à travers l’émirat pour assurer un déplacement fluide.

La gestion proactive s’étend également aux actifs routiers grâce à la technologie LiDAR, qui a permis la création d’une base de données d’infrastructures d’une grande précision. Cela a rationalisé la planification de la maintenance et réduit à la fois les coûts opérationnels et d’urgence, aboutissant à un score de 95 % à l’indice de qualité des actifs routiers.

Ces résultats démontrent que l’intégration des technologies intelligentes et des mégadonnées constitue un pilier fondamental de la gestion routière moderne. En équilibrant efficacité, durabilité et sécurité, Dubaï continue de renforcer son statut de leader mondial en matière de qualité des infrastructures et de mobilité urbaine intelligente.