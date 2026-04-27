La SCI achève neuf complexes caritatifs dans six pays pour 2,6 millions d’AED en 2026

CHARJAH, 27 avril 2026 (WAM) -- La charité internationale de Charjah (SCI) a achevé la mise en œuvre de neuf complexes caritatifs dans six pays au cours du premier trimestre 2026, pour un coût total de 2,6 millions d'AED, dans le cadre de ses efforts humanitaires continus visant à soutenir les communautés en développement.

Les projets ont été répartis entre le Bangladesh, les Philippines, l'Ouganda, le Nigeria, le Bénin et le Ghana, reflétant une approche humanitaire globale ciblant des régions disposant de ressources limitées et présentant des besoins élevés.

Ali Mohammed Al Rashidi, chef du secteur des projets et de l'aide extérieures de SCI, a déclaré que les complexes offrent des installations essentielles et intégrées qui améliorent considérablement les conditions de vie et favorisent la dignité humaine parmi les bénéficiaires.

Al Rashidi a souligné l'engagement de SCI à traduire la confiance des donateurs en projets concrets qui apportent un impact significatif et durable, au bénéfice des individus et des familles dans les communautés défavorisées.