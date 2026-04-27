La Conférence internationale sur l’autisme 2026 met en avant inclusion et avancées scientifiques

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) – La IVe Conférence internationale sur l’autisme 2026 a poursuivi ses activités dimanche avec une série de sessions et d’ateliers mettant en lumière les dernières recherches et études scientifiques sur l’autisme.

Les sessions organisées par le Conseil de la jeunesse de l’Organisation Zayed supérieure pour les personnes handicapées, ainsi que des ateliers dirigés par des experts, ont attiré la participation d’étudiants universitaires et de parents, comprenant des interventions où des familles ont partagé leurs expériences dans l’éducation d’enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Une session intitulée « Potentiel illimité : autonomiser les personnes handicapées sur le marché du travail » a souligné que l’investissement dans les personnes handicapées est un investissement dans le potentiel humain. Elle a mis en avant le Programme de préparation à l’emploi de niveau 2 de l’organisation, lancé en 2023, qui a inscrit 578 participants en deux ans et comprend 20 modules de formation pour préparer les bénéficiaires au monde du travail.

Le programme a également proposé un atelier animé par le Dr Hamdan Hamdan, professeur adjoint à l’Université Khalifa, qui a abordé les nouveaux gènes identifiés liés à l’autisme.

Il a déclaré à WAM que son équipe de recherche travaille à déterminer ces gènes au niveau des cellules neuronales, avec l’intention de publier les résultats dans des revues médicales.

D’autres conférences étaient consacrées au soutien des familles dans la gestion des défis liés à l’éducation d’enfants autistes, suscitant une forte participation.

Le Dr Fidaa Youssef Ahmad Theyab, mère d’un enfant atteint du syndrome d’Angelman, a donné une conférence intitulée « Voyage d’espoir », axée sur la sensibilisation des parents aux moyens efficaces de soutenir leurs enfants et de promouvoir l’acceptation, l’inclusion et la compréhension communautaire. Elle a souligné que son expérience l’a inspirée à écrire un livre relatant son parcours.