World Athletics attribue le label Or au Marathon d’Abou Dhabi après avoir réuni 37 000 coureurs

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) – World Athletics a décerné au Marathon d’Abou Dhabi, organisé par le Conseil des Sports d’Abou Dhabi et sponsorisé par ADNOC, la distinction « Gold Label Road Race », reconnaissant ainsi les normes organisationnelles élevées de l’événement et son statut croissant parmi les principales courses sur route mondiales.

Cette classification constitue l’une des plus hautes distinctions accordées par World Athletics aux courses sur route. Les événements sont évalués selon un ensemble de critères stricts, incluant la qualité de l’organisation, le niveau de participation internationale, les normes de sécurité, les services offerts aux coureurs et le respect des règlements techniques reconnus à l’échelle mondiale.

Cette distinction met en lumière le statut avancé atteint par l’événement depuis son lancement. La course a réussi à attirer des coureurs professionnels d’élite et amateurs du monde entier, en plus de milliers de participants venus des Émirats arabes unis et de l’international.

Elle reflète également les efforts continus du Conseil des Sports d’Abou Dhabi dans l’organisation et le développement de grands événements sportifs, contribuant à la promotion de la pratique sportive et d’un mode de vie sain parmi les membres de la communauté, tout en renforçant la position d’Abou Dhabi en tant que destination mondiale pour l’accueil de grands événements sportifs.

« L’obtention par le Marathon d’Abou Dhabi de la classification Gold Label Road Race représente une nouvelle réussite qui reflète le succès de l’événement dans la mise en œuvre des normes organisationnelles internationales les plus élevées », a déclaré Aref Hamad Al Awani, Secrétaire général du Conseil des Sports d’Abou Dhabi.

« Cela confirme également le statut croissant dont jouit désormais la course dans le calendrier mondial des courses sur route, en plus de son rôle dans l’encouragement des membres de la communauté à pratiquer le sport, à promouvoir des modes de vie sains et à améliorer la qualité de vie de tous les membres de la société. »

Le Marathon d’Abou Dhabi est considéré comme l’un des événements sportifs annuels les plus importants de l’émirat. Il propose plusieurs distances de course pour différentes catégories de coureurs, notamment le marathon complet (42,2 km), le semi-marathon, ainsi que des courses de distances plus courtes favorisant une participation communautaire élargie.

Depuis son lancement en 2018, l’événement a attiré plus de 10 000 coureurs lors de sa première édition et a connu une croissance continue lors des éditions suivantes. Lors de la deuxième édition en 2019, la participation est montée à plus de 16 000 coureurs, tandis que la troisième édition en 2021, organisée après avoir été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, a rassemblé environ 12 000 coureurs sous des mesures de précaution.

Les chiffres ont grimpé à plus de 20 000 en 2022 et environ 25 000 en 2023. L’édition 2024 a attiré plus de 33 000 coureurs issus de plus de 150 nationalités, la dernière course ayant enregistré plus de 37 000 participants.