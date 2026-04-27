Les Émirats arabes unis maintiennent leur première place mondiale pour l’entrepreneuriat en 2025

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont maintenu leur position de leader mondial en matière d’entrepreneuriat, se classant premiers au niveau mondial pour la cinquième année consécutive dans le rapport Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026.

Les Émirats arabes unis ont surpassé de nombreuses économies avancées, réaffirmant ainsi leur position en tant que meilleur environnement au monde pour la création et l’exploitation de nouvelles entreprises.

Les Émirats arabes unis se sont classés premiers parmi les économies à revenu élevé dans huit indicateurs majeurs, notamment l’infrastructure physique, les politiques gouvernementales en termes de soutien et de pertinence, les politiques fiscales et administratives, les programmes gouvernementaux d’entrepreneuriat, le transfert de recherche et développement, la facilité d’accès au marché en termes de dynamique, la facilité d’entrée en termes de charges réglementaires, et l’éducation entrepreneuriale.

Le pays s’est également classé deuxième au niveau mondial tant pour le financement entrepreneurial que pour la facilité d’accès aux fonds, soulignant la solidité et la flexibilité de son système financier. Cela confirme la préparation de l’environnement économique des Émirats arabes unis à soutenir les startups et à renforcer leurs opportunités de croissance et d’expansion.

Les Émirats arabes unis font également partie des quatre seuls pays au monde à avoir atteint ou dépassé le niveau de « suffisance » dans toutes les conditions-cadres de l’indice d’entrepreneuriat. Cela renforce leur position parmi les principaux environnements entrepreneuriaux mondiaux, soutenus par des infrastructures avancées, des politiques gouvernementales efficaces et une forte préparation numérique.

Son Excellence Abdullah bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme, a exprimé sa fierté quant à la réalisation des Émirats arabes unis, notant que cette première place mondiale reflète l’engagement du pays à renforcer son écosystème entrepreneurial et à consolider sa position en tant qu’économie la plus favorable aux entrepreneurs et première destination pour la création d’entreprises.

Il a déclaré que cette réussite est le résultat direct de la vision de la direction, qui place l’entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises au cœur de la construction d’une économie compétitive et fondée sur la connaissance, portée par l’innovation. Il a également souligné le haut niveau de résilience de l’économie des Émirats arabes unis et sa capacité à s’adapter aux évolutions régionales et mondiales.

Le ministre a ajouté que ces résultats reflètent la force et l’intégration des politiques et législations compétitives introduites par les Émirats arabes unis pour créer un environnement entrepreneurial favorable. Cela inclut des initiatives et des stratégies conçues pour autonomiser les entrepreneurs, notamment le succès de la campagne nationale « UAE: Global Entrepreneurship Capital », qui vise à positionner le pays comme la principale destination pour les talents, les innovateurs et les entrepreneurs du monde entier.

Il a en outre noté que ces résultats sont en adéquation avec les objectifs de la vision « We the UAE 2031 », qui vise à établir le pays comme un centre mondial de la nouvelle économie en soutenant des secteurs à fort potentiel tels que la technologie, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l’espace et la technologie financière.

Les Émirats arabes unis ont enregistré une forte performance mondiale en matière de qualité de leur environnement entrepreneurial, atteignant un score de 7,0 à l’Indice National du Contexte Entrepreneurial (NECI) pour 2025. Cet indice mesure le climat entrepreneurial global de chaque pays sur la base d’évaluations d’experts, reflétant la robustesse de l’écosystème des Émirats arabes unis et le haut niveau de confiance parmi les chefs d’entreprise et les investisseurs.

Le rapport a indiqué que les Émirats arabes unis font partie des six seuls pays où les entrepreneurs reconnaissent unanimement l’importance cruciale de l’intelligence artificielle au cours des trois prochaines années, reflétant leur préparation à la transition vers une économie numérique fondée sur la connaissance.

Les Émirats arabes unis, aux côtés de Taïwan, de la Norvège et de la Suède, ont reçu une évaluation « excellente » tant pour les priorités en matière de durabilité que pour la sensibilisation à l’IA, mettant en avant une approche équilibrée de l’innovation et du développement durable.

Les Émirats arabes unis ont également obtenu de bons résultats dans l’indicateur « accès international », se classant parmi les cinq premiers pays au monde en termes de capacité des startups à accéder aux marchés extérieurs. Ce succès est porté par l’infrastructure avancée et le réseau logistique du pays, décrits dans le rapport comme exceptionnels pour connecter les entrepreneurs locaux aux consommateurs mondiaux.

Le rapport confirme que les Émirats arabes unis ont créé un environnement entrepreneurial dynamique et en croissance, avec plus d’un adulte sur cinq (plus de 20 %) engagé dans la création de nouvelles entreprises. Cela reflète la force des incitations et des facilitateurs soutenant les startups.

Le taux d’Activité Entrepreneuriale Totale en phase initiale (TEA) a également atteint un niveau élevé de 19,2 %, indiquant un flux important de nouveaux projets.

Le rapport a noté que ce flux constant de projets entrepreneuriaux est le résultat d’un environnement motivant où la création d’entreprise est une option de carrière attrayante, soutenue par des procédures simplifiées et un fort appui gouvernemental et financier.

Les Émirats arabes unis continuent de démontrer leur attractivité pour les talents, avec une activité entrepreneuriale atteignant 19,6 % chez les citoyens et 22,4 % chez les résidents. Cela reflète la capacité du pays à attirer des personnes qualifiées et à promouvoir la participation de différents segments de la société.

Le rapport a également mis en avant le succès des Émirats arabes unis dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin en offrant aux femmes entrepreneures l’accès aux ressources et aux opportunités au sein d’un écosystème intégré.

Plus de la moitié des entrepreneurs aux Émirats arabes unis considèrent que les traditions familiales sont un moteur important pour la création et le développement de leurs entreprises, reflétant la profondeur de la culture entrepreneuriale au sein de la société.

Le pays a également réalisé des progrès notables dans l’éducation à l’entrepreneuriat dans les écoles, se classant parmi les cinq premiers au monde. Une attention particulière est accordée au développement de la pensée créative, de la résolution de problèmes, de l’évaluation des risques et des compétences de reconnaissance des opportunités chez les élèves, contribuant à préparer une future génération d’entrepreneurs.

Le rapport a souligné que l’entrepreneuriat aux Émirats arabes unis est soutenu par un environnement de financement avancé et flexible, offrant un large éventail d’opportunités permettant aux entrepreneurs d’obtenir les capitaux nécessaires au lancement et à l’expansion de leurs activités.

Cette solidité se reflète dans la diversité des sources de financement disponibles, notamment les initiatives gouvernementales, les fonds d’investissement et le capital-risque. Ce soutien renforce la confiance des entrepreneurs et leur permet de transformer leurs idées en projets évolutifs, contribuant ainsi à un environnement des affaires dynamique, en phase avec la vision du pays axée sur une économie fondée sur la connaissance et l’innovation.

Le Global Entrepreneurship Monitor constitue l’une des principales références mondiales pour mesurer l’activité entrepreneuriale, reposant sur plus de deux millions d’entretiens depuis sa création. L’édition 2025/2026 couvre 53 économies, représentant environ 43 % de la population mondiale et 57 % du PIB mondial, avec le soutien d’analyses d’experts approfondies.