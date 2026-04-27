Le coureur Filippo Baroncini de l’UAE Team Emirates-XRG prend la 2e place de la Vuelta Asturias

MADRID, 26 avril 2026 (WAM) – Le coureur italien Filippo Baroncini a signé une excellente deuxième place lors de la 3e étape de la Vuelta Asturias, confirmant la montée en puissance du coureur de l’UAE Team Emirates-XRG au fil des jours de course.

La Vuelta Asturias ne constitue que la deuxième course par étapes de Baroncini depuis son retour à la compétition le mois dernier, après une blessure. Le rouleur avait été gravement touché lors d’une chute à grande vitesse survenue lors du Tour de Pologne l’an dernier. Plus de six mois après cet incident, le coureur de 25 ans retrouve progressivement son meilleur niveau, laissant entrevoir une victoire prochaine.

Toujours doté d’un sprint efficace, Baroncini a mené le peloton à l’arrivée de la 3e étape, remportée par le Mexicain Edgar David Cadena (Team Storck-MRW Bau), auteur d’un succès convaincant après avoir résisté à une échappée dans la région des Asturies.

De son côté, Baroncini a franchi les ascensions exigeantes de la journée en bonne condition et, aux côtés de son coéquipier Adrià Pericas, a terminé dans un groupe réduit ayant franchi la ligne avec 26 secondes de retard sur Cadena. Ce résultat permet à Pericas d’aborder la dernière étape prévue dimanche à la deuxième place du classement général, à 31 secondes du leader, le Colombien Nairo Quintana (Movistar).

À l’issue de la course, Baroncini a déclaré : « Ce n’était pas une course facile, surtout pour moi. Il y avait une longue et difficile ascension, avec 3 200 mètres de dénivelé aujourd’hui. Ces derniers jours, j’avais de très bonnes sensations, ce qui m’a donné confiance. J’en suis déjà satisfait, car cela correspond exactement à ce que je recherchais.

Aujourd’hui, le plan était de tout donner pour la victoire, car si je passais les ascensions, l’arrivée me convenait parfaitement. L’équipe a été irréprochable et a effectué un travail remarquable pour contrôler la course à partir de la deuxième partie. »