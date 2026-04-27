Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent le président de la Sierra Leone à l’occasion de la fête de l’indépendance

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Président Julius Maada Bio de la République de Sierra Leone, à l'occasion de la fête de l'Indépendance de son pays.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, ont envoyé des messages similaires au Président de la Sierra Leone ainsi qu'à David Moinina Sengeh, Ministre en chef de la République de Sierra Leone.