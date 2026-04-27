Gulf Navigation change de nom pour devenir Etihad Energy Holding et approuve un rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 5 %

DUBAÏ, 27 avril 2026 (WAM) -- Gulf Navigation Holding PJSC a tenu son Assemblée Générale Annuelle à Dubaï, au cours de laquelle les actionnaires ont approuvé un certain nombre de résolutions stratégiques clés marquant une nouvelle phase dans le parcours de croissance de la société.

Les actionnaires ont approuvé le changement de nom de la société en Etihad Energy Holding PJSC, reflétant la transformation stratégique de l’entreprise suite à l’acquisition des actifs de Brooge Energy et à l’expansion dans les infrastructures énergétiques et la logistique maritime intégrée.

La réunion a également approuvé l’élection de sept membres du conseil d’administration pour le prochain mandat de trois ans, la nomination de Grant Thornton en tant qu’auditeur externe pour l’exercice 2026, ainsi que l’adoption des états financiers de l’exercice 2025.

Les actionnaires ont en outre approuvé un programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 5 pour cent du capital social émis de la société, sous réserve des approbations réglementaires.

Ce changement de marque reflète une vision renouvelée visant à positionner la société comme une plateforme intégrée couvrant la logistique maritime, les infrastructures énergétiques et le raffinage, avec un accent sur la création de valeur durable pour les actionnaires.