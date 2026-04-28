Shell conclut l’acquisition d’ARC Resources pour 16,4 milliards de dollars au Canada

LONDRES, 28 avril 2026 (WAM) -- Shell plc a conclu un accord définitif pour acquérir ARC Resources Ltd., une entreprise énergétique spécialisée dans le bassin de schiste Montney en Colombie-Britannique et en Alberta, au Canada, dans le cadre d'une transaction de 16,4 milliards de dollars.

Cette acquisition accélère la stratégie de Shell en ajoutant immédiatement 370 kboe/j1 de production de liquides et de gaz, ce qui conduit à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de la production de 4 % jusqu'en 2030, par rapport à 2025.

Un communiqué de presse de la société indique que cette opération accroît l’exposition de Shell à une production de gaz de schiste et de liquides à faible coût, à longue durée et à faible intensité carbone, parmi les meilleures du secteur, dans le bassin Montney au Canada, offrant ainsi de la valeur sur plusieurs décennies.