La Chine lance son premier projet de stockage d’hydrogène en cavité saline d’un million de m³

PÉKIN, 28 avril 2026 (WAM) -- Le premier projet de démonstration de stockage d’hydrogène en cavité saline d’un million de mètres cubes de Chine a officiellement été mis en service à Pingdingshan, dans la province centrale du Henan, marquant une nouvelle phase d’industrialisation pour la chaîne énergétique de l’hydrogène du pays, a rapporté Xinhua.

« Le stockage d’hydrogène en cavité saline est une technologie clé pour lever le goulot d’étranglement du stockage et du transport à grande échelle de l’hydrogène, et pour soutenir la construction d’un nouveau système énergétique », a déclaré Yang Chunhe, académicien à l’Académie chinoise d’ingénierie, lors de la cérémonie de mise en service du projet.

Le projet a été réalisé sur la base des ressources de sel gemme de haute qualité d’une entreprise de stockage de gaz et de chimie du sel relevant de China Pingmei Shenma. Ses principales avancées technologiques ont été dirigées par l’Institut de mécanique des roches et des sols de l’Académie chinoise des sciences, avec la participation de China National Petroleum Corporation (CNPC) et de China Petrochemical Corporation (Sinopec) pour la conception et la construction.

Le projet vise à créer une cavité saline d’un volume soluble dans l’eau dépassant 30 000 mètres cubes et à atteindre une capacité de stockage d’hydrogène de 1,5 million de mètres cubes standards, a indiqué Liang Wuxing, économiste en chef adjoint de China Pingmei Shenma.

Actuellement, le projet utilise deux compresseurs pour injecter de l’hydrogène à une pression de 15 MPa et à un débit de 2 000 mètres cubes standards par heure.

« Le projet a vérifié la capacité d’étanchéité à long terme et la faisabilité technique du stockage d’hydrogène dans les couches de sel stratifiées », a déclaré Yang.