Les Émirats arabes unis stimulent l’action mondiale en matière de régulation nucléaire lors de la conférence de l’Agence internationale de l’énergie atomique

VIENNE, 28 avril 2026 (WAM) – L’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR), dirigée par son Directeur général, Christer Viktorsson, participe à la Conférence internationale sur les systèmes de régulation nucléaire et radiologique efficaces, organisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, en Autriche, qui se tient du 27 au 30 avril 2026.

La conférence réunit des régulateurs et des experts du monde entier afin de renforcer les systèmes de régulation nucléaire et radiologique, en mettant l’accent sur la compétence, l’agilité et la collaboration internationale pour relever les défis émergents.

Au cours de la conférence, la FANR a mis en avant les principales étapes franchies par les Émirats arabes unis dans la construction d’un cadre réglementaire solide et prêt pour l’avenir, notamment le renforcement des capacités nationales grâce à un développement structuré des effectifs et à l’engagement international, soutenus par des initiatives telles que l’Académie émirienne du nucléaire et des radiations (ENRA).

La FANR a également présenté un cadre réglementaire avancé et agile, capable de répondre aux technologies émergentes et aux défis évolutifs de la sécurité nucléaire grâce à des approches adaptatives et fondées sur l’évaluation des risques.

De plus, l’Autorité a démontré les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité réglementaire par l’innovation et la transformation numérique, notamment l’utilisation d’outils modernes pour renforcer la supervision et la prise de décision, ainsi que des initiatives telles que le Système intelligent opérationnel de sûreté nucléaire (IONS) pour renforcer la résilience.

Ces efforts sont complétés par une coopération internationale et un leadership renforcés, contribuant au dialogue réglementaire mondial et à la définition de l’agenda international autour des piliers de la compétence, de l’agilité et de la connexion.

La FANR a également souligné le leadership des Émirats arabes unis en lançant, pour la première fois, un Appel mondial à l’action à la suite de la conférence de 2023 à Abou Dhabi, faisant passer l’accent du dialogue à la mise en œuvre concrète en permettant aux États membres de traduire les recommandations en actions réelles et tangibles. L’initiative a introduit un cadre structuré soutenu par un groupe de travail dédié, des plans d’action et des outils de mise en œuvre, et a depuis permis des progrès mesurables dans des domaines clés tels que le leadership, l’agilité réglementaire, la confiance, la collaboration internationale et le renforcement des capacités, avec une participation croissante et des contributions concrètes des États membres du monde entier.

« La participation de la FANR reflète l’engagement continu des Émirats arabes unis à renforcer les systèmes de régulation nucléaire et radiologique par l’innovation, la collaboration et le développement durable des capacités. Les progrès réalisés depuis la précédente conférence démontrent l’importance de traduire le dialogue en actions concrètes qui améliorent l’efficacité réglementaire à l’échelle mondiale », a déclaré Christer Viktorsson, Directeur général de la FANR.

La conférence constitue une plateforme internationale clé pour faire progresser les approches réglementaires et favoriser la collaboration entre les États membres afin de garantir l’utilisation sûre, sécurisée et durable des technologies nucléaires et radiologiques.