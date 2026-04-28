NMDC Energy annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- NMDC Energy a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026, indiquant qu'elle a maintenu la continuité opérationnelle sur l'ensemble de ses projets grâce à des efforts intégrés, une coordination avec toutes les parties prenantes concernées et la mise en œuvre efficace de cadres de continuité des activités et de pratiques de gestion des risques.

NMDC Energy a enregistré une solide performance financière au cours des trois premiers mois de 2026, avec des revenus en hausse de 33 % sur un an pour atteindre 5 milliards AED, portés par l'exécution continue de son carnet de commandes.

Le bénéfice net pour le premier trimestre 2026 s'est élevé à 80 millions AED, reflétant l'approche prudente de la société face à l'environnement régional actuel.

Le carnet de commandes de la société s'élevait à 35,3 milliards AED, offrant une forte visibilité sur les revenus futurs.

Les opérations aux Émirats arabes unis sont restées le contributeur principal aux revenus avec 74 %, tandis que les marchés internationaux représentaient 26 %, reflétant une base de revenus diversifiée.

La société a clôturé le trimestre avec un solde de trésorerie de 3,5 milliards AED, renforçant ainsi sa position de liquidité, sa résilience financière et sa flexibilité pour naviguer dans des conditions de marché changeantes tout en poursuivant de futures opportunités.

Mohamed Hamad Almehairi, Président de NMDC Energy, a déclaré : « Les performances de ce trimestre reflètent la résilience de l'économie des Émirats arabes unis et la force de son leadership dans la gestion d'un environnement régional complexe. L'approche proactive et coordonnée du gouvernement a assuré la stabilité, la continuité et la confiance dans les secteurs clés, permettant à des entreprises comme NMDC Energy d'opérer et de continuer à contribuer aux priorités de développement à long terme du pays. »

Ahmed Salem Al Dhaheri, Directeur général de NMDC Energy, a affirmé : « Notre priorité tout au long du trimestre a été l'exécution disciplinée, la continuité opérationnelle et la prudence financière. Nous avons réussi à maintenir l'élan sur nos projets et à transformer le carnet de commandes en revenus malgré un environnement opérationnel plus difficile. Cela démontre la force de notre leadership, de nos équipes, de nos processus et des fondamentaux à long terme de notre entreprise. »

Pour l'avenir, NMDC Energy continue de suivre de près les évolutions régionales et reste bien positionnée pour le reste de l'année, soutenue par un carnet de commandes solide ; un portefeuille de projets sain, qui a atteint 67 milliards AED à la fin du trimestre ; et des capacités d'exécution éprouvées, tout en maintenant sa préparation opérationnelle et en continuant de s'aligner sur les priorités économiques et énergétiques à long terme des Émirats arabes unis.