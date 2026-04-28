Aldar Affiche une Hausse de 20% de son Bénéfice Net au Premier Trimestre 2026

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Le groupe Aldar a enregistré de solides résultats financiers et opérationnels au cours du premier trimestre 2026, avec un bénéfice net après impôts en hausse de 20 % en glissement annuel (YoY) à 2,3 milliards AED, porté par la réalisation du carnet de commandes de revenus de développement et des gains résilients issus d’un portefeuille diversifié et défensif de biens d’investissement.

Le bénéfice par action pour la période du premier trimestre 2026 a augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 0,25 AED.

Le groupe a réalisé des ventes de 6,7 milliards AED au premier trimestre, dont 5,9 milliards AED provenant des Émirats arabes unis. Deux projets ont été lancés aux Émirats arabes unis au début du premier trimestre 2026 : The Wilds Residences à Dubaï et Baccarat Residences Saadiyat à Abou Dhabi. La demande soutenue des acheteurs internationaux s’est traduite par des ventes aux clients étrangers et résidents expatriés atteignant 5,3 milliards AED au premier trimestre, soit 88 % du total des ventes aux Émirats arabes unis.

En avril, Aldar a lancé Yas Park Place. Les ventes ont dépassé 800 millions AED, avec 80 % des unités mises sur le marché vendues dès la première semaine, soulignant la confiance persistante dans le marché immobilier d’Abou Dhabi.

Le carnet de commandes de revenus de développement a augmenté pour atteindre 72,1 milliards AED, dont 62,2 milliards AED aux Émirats arabes unis, offrant une visibilité claire sur la reconnaissance des revenus pour les trois prochaines années.

Le renouvellement du portefeuille foncier au premier trimestre à travers les Émirats arabes unis a atteint une valeur brute de développement de 61 milliards AED, incluant des terrains stratégiques dans des destinations clés d’Abou Dhabi, ainsi que l’expansion de la coentreprise avec Dubai Holding.

L’EBITDA ajusté d’Aldar Investment a augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 905 millions AED, soutenu par un taux d’occupation élevé et les contributions d’acquisitions stratégiques. Les actifs sous gestion ont atteint 52 milliards AED.

Le portefeuille immobilier générant des revenus est resté résilient, soutenu par des baux à long terme et la croissance des segments commercial, de la vente au détail, industriel et logistique. Les acquisitions de The Link à Masdar City et d’actifs logistiques à KEZAD ont encore renforcé la plateforme.

Le pipeline develop-to-hold s’est élargi de 2,8 milliards AED pour atteindre 20,1 milliards AED grâce à un partenariat avec le Département des municipalités et des transports pour livrer 9 000 logements abordables à la location à Abou Dhabi.

La liquidité totale disponible d’Aldar s’élevait à 33,2 milliards AED à la fin mars, comprenant 13,9 milliards AED de liquidités libres et non restreintes et 19,4 milliards AED de facilités bancaires engagées non tirées.

Aldar a clôturé une émission hybride publique de 1,0 milliard USD (3,7 milliards AED) en janvier, suivie d’une émission hybride de 1,0 milliard USD (3,7 milliards AED) à Apollo en février. Une facilité de crédit renouvelable engagée liée à la durabilité de 5 milliards AED a été finalisée en avril, suscitant une forte demande d’un large groupe de banques régionales et internationales.

En avril, Aldar a distribué un dividende de 0,205 AED par action pour 2025, soit une augmentation de 10,8 % en glissement annuel et un paiement total de 1,61 milliard AED.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président du Conseil d’administration d’Aldar, a déclaré : « Abou Dhabi continue de démontrer de solides fondamentaux économiques, soutenus par la clarté des politiques, une vision à long terme et des investissements soutenus dans des secteurs clés. La résilience de l’émirat, associée à son attrait mondial durable en tant que destination pour vivre, travailler et investir, offre une base solide pour une croissance continue. »

Il a ajouté que la performance d’Aldar au premier trimestre démontre la solidité de son modèle économique, qui a évolué au fil du temps pour garantir qu’il soit bien positionné pour faire face aux pressions contre-cycliques ainsi qu’aux événements externes imprévus. « Le Groupe a enregistré une forte croissance des bénéfices tout en bénéficiant des caractéristiques défensives d’une plateforme diversifiée. Le carnet de commandes record de développement de 72,1 milliards AED, ainsi qu’une base d’actifs générateurs de revenus récurrents de haute qualité et en croissance, désormais valorisée à 52 milliards AED, offrent une grande visibilité pour la génération de revenus futurs », a-t-il affirmé.

Talal Al Dhiyebi, Directeur général du groupe Aldar, a déclaré : « L’économie des Émirats arabes unis continue de faire preuve d’une résilience remarquable, soutenue par un leadership décisif et une réponse politique coordonnée, incluant des mesures pour renforcer la stabilité et la confiance du marché. »

Il a ajouté qu’au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 8,7 milliards AED et le bénéfice net a progressé de 20 % en glissement annuel pour atteindre 2,3 milliards AED, reflétant une exécution disciplinée et la résilience de notre plateforme diversifiée.

M. Al Dhiyebi a déclaré : « Au sein d’Aldar Development, nous avons continué à convertir notre carnet de commandes record en revenus. Les fondamentaux de la demande sous-jacente restent solides, comme en témoigne le lancement très réussi de Yas Park Place. Cela confirme notre point de vue selon lequel la demande reste résiliente pour le bon produit, soutenue par un marché structurellement sous-approvisionné à Abou Dhabi et de solides fondamentaux économiques à long terme. »

Aldar Investment continue de démontrer sa valeur en tant que plateforme de revenus défensive, soutenue par un taux d’occupation élevé et des structures de baux à long terme. Les contributions des acquisitions récentes, associées à des loyers fermes, ont stimulé la croissance, et une expansion supplémentaire sera assurée par un pipeline develop-to-hold, qui a atteint 20,1 milliards AED.