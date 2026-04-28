Des chercheurs de l’Université de New York à Abou Dhabi développent des capteurs intelligents pour améliorer le sens du toucher des chirurgiens

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Des chercheurs de l’Université de New York à Abou Dhabi (NYUAD) ont développé des capteurs souples et flexibles qui aident à restaurer le sens du toucher du chirurgien lors d’interventions chirurgicales mini-invasives, ou « par trou de serrure ».

Dans l’étude publiée dans Microsystems & Nanoengineering, l’équipe dirigée par Mohammad A. Qasaimeh, Professeur associé en génie mécanique et bio-ingénierie à NYU Abou Dhabi, a conçu des capteurs souples multicanaux capables de mesurer en temps réel une large gamme de forces, allant d’un contact très léger à une prise plus ferme. Les capteurs sont fabriqués en silicone souple avec de minuscules canaux remplis de métal liquide. Lorsqu’une pression est appliquée, les canaux se déforment légèrement, permettant au système de détecter et de mesurer la force.

Pour démontrer la technologie, les chercheurs ont intégré les capteurs dans une pince laparoscopique. Un capteur a été placé sur la poignée pour mesurer la force appliquée par le chirurgien, tandis qu’un autre a été placé sur la mâchoire de l’outil pour mesurer son interaction avec les tissus.

« La chirurgie mini-invasive est bénéfique pour les patients, mais elle prive également le chirurgien d’une capacité humaine essentielle : le sens du toucher », a déclaré Mohammad A. Qasaimeh, professeur associé en génie mécanique et bio-ingénierie à New York University Abu Dhabi et auteur principal de l’étude. « Dans ce travail, nous avons développé des capteurs souples capables de capturer une large gamme de forces tout en restant faciles à intégrer aux outils existants, nous rapprochant ainsi d’instruments chirurgicaux plus intelligents et plus sûrs. »

Wael Othman, Premier auteur de l’étude et Professeur assistant à l’Université Khalifa, a déclaré : « Notre objectif était de créer des capteurs à la fois sensibles et pratiques pour de véritables environnements chirurgicaux. Ce design nous permet de mesurer à la fois des forces douces et fortes au sein d’un même petit dispositif, et de placer les capteurs là où ils sont les plus utiles sur les instruments chirurgicaux. » Au-delà de la chirurgie, cette technologie pourrait être utilisée dans la robotique, les dispositifs portables et d’autres systèmes nécessitant une détection précise de la force.