Le Conseil Tawazun pour l’habilitation de la défense désigné partenaire stratégique de « Make it in the Emirates 2026 »

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) – L’édition 2026 de « Make it in the Emirates », plateforme nationale des Émirats arabes unis dédiée à la croissance et à la transformation industrielles, a annoncé le Conseil Tawazun pour l’habilitation de la défense (Tawazun) en tant que partenaire stratégique de sa cinquième édition, prévue du 4 au 7 mai 2026 au ADNEC Centre Abou Dhabi.

Considéré comme l’événement industriel de référence aux Émirats arabes unis, ce rendez-vous constitue un moteur clé de la croissance manufacturière et du progrès technologique, tout en offrant une plateforme mondiale pour l’innovation, la collaboration et l’investissement.

L’événement est accueilli par le Ministry of Industry and Advanced Technology, organisé par ADNEC Group, et tenu en partenariat stratégique avec le Ministry of Culture, le Abu Dhabi Investment Office, ADNOC et L’IMAD Holding Company.

La participation de Tawazun reflète son engagement à soutenir la vision des Émirats arabes unis visant à devenir un pôle mondial de premier plan pour les industries d’avenir et les technologies avancées, en cohérence avec son rôle de catalyseur du secteur des industries de défense.

L’événement réunit des décideurs, des experts de l’industrie et des entrepreneurs, favorisant un dialogue constructif, ouvrant de nouvelles perspectives de développement industriel et renforçant l’intégration entre les secteurs connexes.

Le Conseil poursuit ses efforts d’alignement des initiatives nationales sur les priorités stratégiques des Émirats arabes unis dans des secteurs clés. Dans son rôle de soutien aux acquisitions de défense, il veille à ce que ses programmes soient stratégiquement alignés sur les besoins nationaux à long terme en matière de capacités, tout en respectant les principes de maximisation de la valeur et de localisation industrielle.

Ces efforts sont complétés par des initiatives visant à autonomiser les talents nationaux, stimuler l’innovation et renforcer l’intégration des entités nationales dans les chaînes de valeur mondiales des industries de défense et des technologies avancées.

La participation de Tawazun à cet événement souligne son engagement des Émirats arabes unis, à accélérer les efforts de localisation, à attirer des investissements stratégiques, à favoriser l’adoption des technologies avancées et à développer les capacités nationales. Ces actions soutiennent l’ambition plus large du pays de bâtir une économie industrielle compétitive et fondée sur l’innovation.

Depuis sa création en 1992, le Tawazun Council for Defence Enablement joue un rôle central dans la promotion du progrès technologique, la diversification économique et le soutien aux secteurs de la défense et de la sécurité des Émirats arabes unis.

Dans le cadre de sa participation, le Conseil présentera une série de projets et d’initiatives clés, ainsi que des opportunités de partenariat et de collaboration contribuant au développement de l’écosystème industriel de défense des Émirats arabes unis.

Il mettra également en lumière ses programmes visant à faire progresser les cadres réglementaires, les systèmes de conformité, les normes et l’accréditation dans le secteur de la défense, améliorant ainsi la qualité, l’efficacité et la durabilité industrielle, tout en renforçant la résilience de l’écosystème national.