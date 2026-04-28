Les Émirats arabes unis en tête du Conseil de coopération du Golfe en matière de représentation des femmes dans les conseils d’administration pour la troisième année consécutive

DUBAÏ, 28 avril 2026 (WAM) – Les résultats du « Rapport sur l’indice de genre des conseils d’administration du CCG 2026 » ont montré une progression continue de la représentation des femmes, atteignant 7 % des postes au sein des conseils d’administration à travers le CCG, contre 6,9 % en 2025, avec les Émirats arabes unis en tête à 15 %. L’Université Heriot-Watt et Aurora50 ont publié la troisième édition de cette étude complète sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse dans le CCG, réaffirmant les progrès continus vers un renforcement de l’inclusivité dans la gouvernance d’entreprise.

Le rapport indique que le nombre d’entreprises couvertes a atteint 759 sociétés cotées en bourse à travers le CCG. Au cours de l’année écoulée, le nombre total de sièges dans les conseils d’administration est passé de 5 668 à 5 755, soit une augmentation de 1,5 %. Au total, 341 femmes occupent désormais 403 postes d’administratrices, contre 334 femmes et 390 sièges en 2025. Cela reflète une croissance du nombre de femmes administratrices (2,1 %) et des postes occupés (3,3 %) à travers le CCG. Certaines femmes détiennent plus d’un mandat, ce qui indique une augmentation plus large de la représentation et de la participation au niveau des conseils.

Les résultats par pays montrent que les Émirats arabes unis continuent de dominer pour la troisième année consécutive, avec les femmes occupant 15 % des sièges des conseils d’administration, soit 191 sur 1 274 sièges. Bahreïn arrive en deuxième position avec 10,5 % (36 sur 342), suivi par Oman avec 7 % (51 sur 731), le Koweït avec 5,6 % (52 sur 927), le Qatar avec 3,2 % (15 sur 467) et l’Arabie saoudite avec 2,9 % (58 sur 2 014).

« Aurora50 est fière de s’associer pour la troisième fois à l’Université Heriot-Watt de Dubaï sur ce référentiel faisant autorité à l’échelle du CCG, qui continue d’assurer un suivi cohérent et fournit des données transparentes dans et pour la région », a déclaré Son Altesse Cheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Présidente de l’Agence pour la diversité et l’inclusion Aurora50. « Il est particulièrement encourageant de constater les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans ce domaine, la représentation des femmes dans les conseils d’administration du pays étant passée de 3,5 % à 15 % depuis 2020. C’est un véritable témoignage de la vision des dirigeants des Émirats arabes unis en matière de promotion de l’équité entre les sexes sur le lieu de travail. Les femmes occupant des postes dans les conseils d’administration apportent des perspectives plus larges, une gouvernance renforcée et une croissance organisationnelle significative », a-t-elle ajouté.

La Provost et Vice-Présidente de l’Université Heriot-Watt de Dubaï, Professeure Dame Heather McGregor, a déclaré : « L’indice de genre des conseils d’administration du CCG est, au fil du temps, devenu un référentiel important pour comprendre l’évolution des conseils d’administration dans la région. Ce qui ressort des résultats de cette année, ce n’est pas seulement l’augmentation de la représentation, mais aussi la constance de cette progression, soutenue par une richesse croissante de données et d’analyses. »

Les trois principaux secteurs aux Émirats arabes unis par nombre de sièges occupés par des femmes sont les services financiers, avec 86 sur 564 postes ; le secteur industriel, avec 35 sur 214 ; et les biens de consommation de base, avec 15 sur 94.

L’indice de genre des conseils d’administration du CCG, soutenu par Board Intelligence, AlixPartners et Grant Thornton, comprend des données détaillées sur les administrateurs. Chaque entreprise et chaque administrateur sont identifiés de manière unique afin de garantir l’exactitude et d’éviter les doublons, en particulier lorsque des entreprises sont cotées sur plusieurs marchés ou que des administrateurs siègent à plusieurs conseils.