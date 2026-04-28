La plateforme « Make it in the Emirates 2026 » lancera sa plus grande édition le 4 mai

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- La cinquième édition de Make it in the Emirates (MIITE) se tiendra du 4 au 7 mai au Centre ADNEC d’Abou Dhabi, sous l’égide du Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées (MoIAT), en collaboration avec le Ministère de la Culture, l’Abu Dhabi Investment Office, ADNOC, et L’IMAD Holding Company, et organisée par le groupe ADNEC.

Le lancement de MIITE 2026 coïncide avec l’approbation par le Cabinet d’un ensemble d’initiatives stratégiques et de décisions visant à renforcer la résilience du secteur industriel des Émirats arabes unis, à assurer la continuité des activités et à consolider la préparation de l’économie nationale.

MIITE 2026 met l’accent sur la transformation de ces priorités nationales en un élan économique et commercial tangible. Il offre l’opportunité d’explorer l’écosystème industriel intégré des Émirats arabes unis, réunissant fabricants, investisseurs, PME, startups, chercheurs d’emploi et grand public. Cette plateforme sert de pôle stratégique pour élargir les canaux d’approvisionnement, forger des partenariats, sécuriser les chaînes d’approvisionnement et orienter efficacement les investissements à fort impact, transformant ainsi les priorités stratégiques nationales en résultats concrets et mesurables sur le terrain.

Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, a déclaré que les Émirats arabes unis, guidés par leur sage direction, continuent de développer le secteur industriel et d’accroître sa contribution à la croissance économique, en particulier alors que l’industrie joue un rôle fondamental dans la résilience économique et la croissance durable. « Notre secteur industriel national continue de relever le niveau d’ambition, entrant dans une nouvelle phase où nos industries dépassent un rôle local pour devenir une force d’influence mondiale, soutenue par une résilience exceptionnelle et l’intelligence artificielle, qui redéfinit la compétitivité des Émirats arabes unis et façonne avec confiance leur avenir », a-t-il affirmé.

Le Dr Al Jaber a ajouté que les nouvelles initiatives gouvernementales approuvées renforceront un modèle industriel national plus résilient et durable, en tant que l’un des moteurs les plus importants de la prochaine phase de croissance. Ces initiatives représentent un saut qualitatif dans le parcours de développement industriel des Émirats arabes unis et présentent une vision claire ainsi qu’un engagement ferme à accélérer la croissance économique. Elles forment un écosystème intégré combinant stimulation de la demande, accès au financement et amélioration de la prise de décision, renforçant la compétitivité des entreprises nationales et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Il a ajouté que MIITE 2026 se concentrera sur la traduction de ce programme ambitieux en résultats tangibles et s’est transformé en un espace où les priorités industrielles nationales deviennent de réelles opportunités, des partenariats et des projets à fort impact. La cinquième édition de la plateforme souligne les solides fondations industrielles des Émirats arabes unis, présentant un modèle vivant de résilience industrielle à travers des chaînes d’approvisionnement fiables, des entreprises nationales évolutives et des innovations locales générant une valeur durable.

Le Dr Al Jaber a également souligné que MIITE 2026 sert de plateforme pour mettre en valeur de manière efficace les réalisations de l’industrie nationale des Émirats arabes unis, transmettant un message clair selon lequel le pays progresse régulièrement vers une phase industrielle plus forte et tournée vers l’avenir. Il positionne l’industrie comme moteur principal de la croissance économique, renforçant les capacités de fabrication nationales, autonomisant les investisseurs, accélérant l’adoption de l’IA et des technologies avancées, développant la fabrication locale et améliorant la compétitivité des produits nationaux.

Les initiatives approuvées par le Cabinet comprennent la création d’un fonds national de résilience industrielle d’une valeur de 1 milliard AED pour soutenir la localisation des industries vitales, renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et constituer des stocks stratégiques dans des secteurs clés tels que l’alimentation, la fabrication, les métaux de base, les industries mécaniques, électriques, chimiques et pharmaceutiques, la technologie avancée et la construction.

Elles incluent également l’expansion du Programme National de Valeur Ajoutée Locale (ICV) dans un cadre obligatoire couvrant toutes les entités gouvernementales fédérales, ainsi que les entreprises détenant au moins 25 % de participation fédérale directe ou indirecte – orientant davantage les dépenses nationales pour soutenir l’industrie locale.

De plus, une nouvelle politique a été approuvée pour renforcer la présence des produits fabriqués aux Émirats arabes unis dans les points de vente au détail et les plateformes de commerce électronique, en commençant par les biens essentiels tels que l’eau en bouteille, les produits laitiers, les œufs, la volaille fraîche et réfrigérée, le pain et les produits de boulangerie de base, la farine, les huiles végétales emballées localement et les produits agricoles saisonniers.

Le Cabinet a également approuvé la création du Comité National des Données Industrielles, présidé par Son Excellence Hasan Jasem Al Nowais, Sous-secrétaire du Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées (MoIAT), afin d’accélérer la collecte, l’intégration et la disponibilité en temps réel des données industrielles stratégiques, soutenant une prise de décision plus rapide et renforçant la préparation du secteur.

Pour sa cinquième édition, MIITE réunit plus de 1 100 exposants issus de 12 secteurs industriels, tout en introduisant de nouvelles opportunités d’approvisionnement visant à localiser la production d’environ 5 000 produits aux Émirats arabes unis. Les PME représentent 61 % du total des participants à MIITE 2026.

La plateforme devrait attirer plus de 120 000 visiteurs, dont des investisseurs internationaux, des fabricants, des décideurs et des leaders de l’industrie du monde entier.

MIITE 2026 présentera également une série de nouvelles initiatives industrielles, ainsi que des plateformes spécialisées mettant en avant les dernières avancées en matière de fabrication et d’innovation industrielle, notamment la robotique, les systèmes autonomes et les solutions alimentées par l’IA.

Ensemble, ces initiatives font passer le programme de résilience industrielle des Émirats arabes unis de la politique à la pratique – sécurisant l’approvisionnement, renforçant les capacités nationales et soutenant la prochaine phase de croissance économique.