Les prix du pétrole poursuivent leur hausse tandis que l'or reste stable sur les marchés mondiaux

CAPITALES, 29 avril 2026 (WAM) – Les prix du pétrole ont augmenté aujourd'hui, mercredi, prolongeant une hausse entamée il y a plusieurs jours, tandis que les prix de l'or ont peu évolué dans un contexte de volatilité des échanges. Sur les marchés pétroliers, les contrats à terme sur le Brent pour livraison en juin ont progressé de 0,52 dollar, soit 0,47 pour cent, atteignant 111,78 dollars le baril à 01h54 GMT, tandis que les contrats plus actifs pour juillet s'établissaient à 104,84 dollars, en hausse de 0,4 pour cent. Le brut américain West Texas Intermediate pour livraison en juin a également augmenté de 0,57 dollar, soit 0,57 pour cent, à 100,50 dollars le baril.

Parallèlement, les prix de l'or sont restés stables avec une légère tendance haussière, progressant de 0,1 pour cent sur le marché au comptant à 4 597,07 dollars l'once à 02h43 GMT, après avoir chuté lors de la séance précédente à leur plus bas niveau depuis le 2 avril. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en juin sont restés stables à