La FIFA augmente de 15 % la répartition financière destinée aux 48 équipes de la Coupe du monde

VANCOUVER, 29 avril 2026 (WAM) – L’instance dirigeante du football (FIFA) a annoncé mardi qu’elle augmenterait de 15 % les fonds alloués aux 48 équipes participant cet été. Les équipes nationales engagées dans la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada verront leur allocation de préparation passer de 1,5 million de dollars à 2,5 millions de dollars. L’indemnité de qualification passera de 9 millions à 10 millions de dollars, et les contributions pour les frais de délégation des équipes ainsi que l’augmentation du quota de billets dépasseront 16 millions de dollars.

Les revenus supplémentaires restants que la FIFA recevra seront répartis entre les 211 fédérations nationales.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré dans un communiqué : « La FIFA est fière d’être dans la position financière la plus solide de son histoire, ce qui nous permet d’aider toutes nos associations membres de manière sans précédent. C’est un exemple supplémentaire de la façon dont les ressources de la FIFA sont réinvesties dans le football. »

S’appuyant sur la création de l’équipe féminine afghane de réfugiées et leur début lors de la FIFA Unites – Women’s Series 2025, le Conseil de la FIFA a accepté de modifier le Règlement de Gouvernance de la FIFA afin de permettre la participation de cette équipe aux compétitions officielles de la FIFA.

Le Conseil de la FIFA a confirmé une modification du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, selon laquelle les cartons jaunes uniques reçus lors de la phase finale seront annulés après la phase de groupes puis à nouveau après les quarts de finale.

Le Conseil de la FIFA a désigné l’Arménie et la Géorgie comme pays hôtes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2029.

De plus, il a confirmé la désignation des États-Unis, et plus précisément de Miami, pour accueillir la phase finale de l’édition 2027 de la FIFA Women’s Champions Cup, qui se tiendra du 27 au 31 janvier de l’année prochaine. Le règlement correspondant de la FIFA Women’s Champions Cup a également été approuvé. Il a également été confirmé que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026, prévue au Qatar, se déroulera du 19 novembre au 13 décembre de cette année.

Les dates de compétition suivantes ont été incluses dans le Calendrier International des Matchs Masculins : Coupe d’Asie de l’AFC Arabie Saoudite 2027 du 7 janvier au 5 février 2027 ; Gold Cup de la Concacaf 2027 du 19 juin au 11 juillet 2027 ; Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2027 du 19 juin au 17 juillet 2027.

Conformément aux Statuts de la FIFA et aux règlements applicables, il a été confirmé que l’élection présidentielle de la FIFA pour le mandat 2027-2031 aura lieu lors du 77e Congrès de la FIFA, qui se tiendra en 2027, la période électorale débutant le 30 avril 2026.