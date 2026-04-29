Oliveira de l’équipe UAE Team Emirates-XRG décroche une impressionnante troisième place lors du prologue du Tour de Romandie

GENÈVE, 29 avril 2026 (WAM) -- L’équipe UAE Team Emirates-XRG a réalisé un début prometteur lors du Tour de Romandie 2026, avec Ivo Oliveira et Tadej Pogačar tous deux classés dans le top 10 du prologue d’ouverture.

Oliveira a été le premier à s’élancer pour l’équipe émiratie dans la région francophone de la Suisse, et le spécialiste portugais s’est rapidement installé en tête du classement provisoire.

Malheureusement, son temps a ensuite été battu par Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) et Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ce dernier remportant la victoire d’étape.

Néanmoins, la vitesse moyenne d’Oliveira, supérieure à 52 km/h sur le parcours de 3,2 km, lui a permis de terminer à la troisième place.

Cette performance a été suivie par celle de son coéquipier, Tadej Pogačar, qui a arrêté le chronomètre à trois minutes et 42 secondes, seulement deux jours après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège.

En tant que dernier coureur à s’élancer, Pogačar a franchi la ligne en sixième position, positionnant idéalement le champion du monde pour viser le classement général.

Cette semaine marque les débuts du Slovène au Tour de Romandie, le coureur de 27 ans espérant décrocher le titre remporté la saison dernière par son coéquipier de l’UAE Team Emirates-XRG, João Almeida.

Revenant sur son effort court mais intense, Oliveira a déclaré : « Je suis content du résultat. Je m’attendais à bien faire car j’aime ce genre de prologue. Mais sachant qu’après la Catalogne j’ai eu une chute et une fracture au pied, ce qui m’a empêché de m’entraîner pendant 12 jours, je n’aurais jamais pensé être au départ à Romandie. Donc être ici et aussi me battre pour la victoire, c’est vraiment spécial. »