Le nombre de Villes Saines au sein du CCG atteint 53 selon GCC-Stat

MASCATE, 29 avril 2026 (WAM) -- Le nombre de Villes Saines dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a atteint 53, reflétant l’adoption croissante de ce concept en tant que cadre reliant l’urbanisme à la santé publique, selon les données du Centre Statistique pour le Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe (GCC-Stat).

Les autorités sanitaires du CCG ont affirmé que l’initiative des Villes Saines représente une concrétisation pratique de la philosophie d’intégration de la santé dans tous les aspects de la vie quotidienne, soulignant que la transformation numérique et l’innovation en matière de santé sont devenues des piliers essentiels pour faire progresser les systèmes de santé dans la région.

Les efforts se poursuivent pour renforcer la position du CCG en tant que modèle pour les systèmes de santé et pour mieux aligner les politiques de santé et de développement afin d’améliorer le bien-être sociétal. Les pays du CCG ont enregistré des taux élevés en nombre d’hôpitaux, de médecins et de lits d’hôpital pour 10 000 habitants par rapport à la moyenne mondiale, mettant en évidence les améliorations des infrastructures et de la qualité des services de santé.

Les taux de mortalité liés à la pollution de l’air dans les pays du CCG varient entre 16 et 45 décès pour 100 000 habitants, selon GCC-Stat. Les pays du CCG ont également enregistré des taux très faibles de mortalité attribués à l’eau insalubre, à l’assainissement ou au manque d’hygiène, la valeur la plus élevée ne dépassant pas 0,1 décès pour 100 000 habitants.

De même, les taux de mortalité dus à des empoisonnements accidentels sont restés minimes, la valeur la plus élevée ne dépassant pas 0,4 décès pour 100 000 habitants. La prévalence de la consommation de tabac chez les personnes âgées de 15 ans et plus dans les pays du CCG variait entre 8 % et 18,9 %, la limite supérieure se rapprochant de la moyenne mondiale de 20,9 %.