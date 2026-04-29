Le commerce extérieur non pétrolier d’Abou Dhabi bondit de 36 % à 415,4 milliards AED en 2025

ABOU DHABI, 29 avril 2026 (WAM) -- Les statistiques publiées par la Douane d'Abou Dhabi révèlent une hausse significative du commerce extérieur non pétrolier de l’émirat en 2025, enregistrant une augmentation de 36 % pour dépasser 415,4 milliards AED, contre environ 306 milliards AED en 2024.

Cette croissance reflète la position de leader d’Abou Dhabi en tant que l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde dans le domaine du commerce extérieur, portée par l’expansion de l’activité commerciale et le renforcement des partenariats économiques avec les marchés mondiaux.

Les exportations non pétrolières ont enregistré une augmentation notable de 63 % en 2025, atteignant 175,4 milliards AED, contre 107,8 milliards AED en 2024. Les importations ont progressé de 22 % pour atteindre 170,4 milliards AED en 2025, contre 140,2 milliards AED en 2024. Les réexportations ont également connu une forte croissance, augmentant de 20 % pour atteindre 70 milliards AED en 2025, contre 58 milliards AED en 2024.

Ces résultats démontrent la résilience économique d’Abou Dhabi et la poursuite des progrès en matière de diversification économique. Ils mettent également en avant l’efficacité des infrastructures de l’émirat pour soutenir le commerce et les affaires, renforçant ainsi son statut de centre régional et mondial du commerce et de la logistique.

« Les performances du commerce extérieur non pétrolier d’Abou Dhabi en 2025 reflètent un système conçu pour l’efficacité, l’ampleur et la continuité. Cette croissance est le fruit d’une harmonisation délibérée entre la politique, l’infrastructure et l’accès au marché, permettant aux flux commerciaux de circuler avec rapidité et fiabilité », a déclaré Ahmed Jasim Al Zaabi, Président du Département du Développement Économique d’Abou Dhabi (ADDED).

Il a ajouté que la solidité des exportations, conjuguée à la croissance soutenue des importations et des réexportations, témoigne d’une intégration plus profonde dans les flux commerciaux mondiaux et d’une position plus compétitive sur les principaux corridors. Dans un environnement mondial de plus en plus complexe, Abou Dhabi continue d’assurer la fluidité des échanges, de réduire les frictions dans les chaînes d’approvisionnement et d’opérer avec constance.

« Notre priorité demeure l’expansion des partenariats, le développement des capacités logistiques et la facilitation d’un commerce transfrontalier plus efficace, consolidant ainsi le rôle d’Abou Dhabi en tant que centre de confiance au sein du système commercial mondial », a affirmé Al Zaabi.

Rashed Lahej Al Mansoori, Directeur général de la Douane d’Abou Dhabi, a déclaré : « Ces résultats soulignent le succès des politiques d’Abou Dhabi dans la construction d’un modèle économique compétitif fondé sur la diversification, la durabilité et l’ouverture, en adéquation avec la vision stratégique de l’émirat. Cette croissance accélérée reflète la force de la collaboration entre les secteurs public et privé et met en lumière le rôle de l’écosystème douanier en tant que catalyseur stratégique de l’environnement des affaires. »

Il a ajouté que la Douane d’Abou Dhabi continue de faire progresser ses opérations douanières conformément aux meilleures pratiques mondiales, en adoptant des solutions numériques avancées et des systèmes intelligents, tout en renforçant la gestion des risques et en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Ces efforts soutiennent la fluidité des échanges, l’accélération du mouvement des marchandises à travers les ports et renforcent davantage la position d’Abou Dhabi en tant que centre mondial du commerce et de l’investissement.

Reflétant le succès des efforts de la Douane d’Abou Dhabi pour renforcer la résilience de l’écosystème commercial en facilitant la circulation fluide des marchandises par différents modes de transport, le commerce non pétrolier par voie aérienne a représenté 33,5 % du total, par voie terrestre 35 %, et par voie maritime 31,5 %.